Участника СВО из Бурятии незаконно лишили выплат

В прошлом году к Уполномоченному по правам человека в Бурятия Юлии Жамбаловой обратилась мать участника спецоперации. Женщина рассказала, что её сын в мае 2023 года подписал контракт на 1 год, а в мае 2024 года по истечении контракта он перестал получать выплаты. Между тем военный продолжал находиться в зоне спецоперации и выполнять боевые задачи.По данному факту Уполномоченный обратились в военную прокуратуру Черноморского флота для проведения проверки и принятия мер.«По результатам проверки установлено, что с 1 мая по 31 августа 2024 года военнослужащий дополнительными выплатами за участие в спецоперации обеспечен не был. В связи с выявленными нарушениями командиру воинской части внесено представление об их устранении, проведены мероприятия по восстановлению положенных выплат денежного довольствия», - сообщили в аппарате омбудсмена.