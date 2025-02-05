Житель Бурятии перевел приюту собак 150 тысяч рублей

В январе «Номер один» сообщал о том, что волонтеры фонда «Собака счастья» просили о помощи, так как из-за долга в 200 тысяч перед ветеринарной клиникой, больные и умирающие животные оказались без лечения. Накануне житель Бурятии спас ситуацию (а вместе с ней и всех бесхозных хвостиков), перечислив на счета «собачников» 150 тысяч рублей.

В своей группе волонтеры горячо поблагодарили всех неравнодушных людей.

- Мы благодарны всем, кто помог любым способом — деньгами, репостом, рассылкой. Вы все очень постарались и это абсолютно бесценно, ведь от старого долга осталось всего 55.586 руб. Но есть один человек, который буквально спас ситуацию. В первый этап сбора он перевёл нам 50.000 разом, а в этот раз сразу 100.000! Алексей опекает 10 собак в приюте «Ананда», нашего Казбека и практически стал крёстным больному коту Петровичу. Такие люди — наши супергерои. Их мало, но это настоящие добрые феи и волшебники! Спасибо Алексею и всем остальным, что вы у нас есть, - пишут в группе «Фонд «Собака счастья».

Фото: loon.site