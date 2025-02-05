Общество 05.02.2025 в 10:22

В Бурятии предлагают больше тысячи вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Кто может рассчитывать на такие заработки, рассказали в hh.ru
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии предлагают больше тысячи вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии в Бурятия и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.

На начало февраля 2025 года в Бурятии было открыто больше тысячи вакансий, предлагающих зарплату в 100 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам декабря составила 71,3 тыс. рублей.

Чаще всего зарплату от 100 тысяч и выше сегодня предлагают водителям (15% от всех вакансий), машинистам (8%), продавцам-консультантам, продавцам-кассирам (6%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).

Компании, которые готовы платить своим работникам такие зарплаты, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Добывающая отрасль» (12%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Розничная торговля» (8%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (3%).
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