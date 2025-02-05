В Бурятии предлагают больше тысячи вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали вакансии в Бурятия и выяснили, кому работодатели предлагают наиболее высокую зарплату.На начало февраля 2025 года в Бурятии было открыто больше тысячи вакансий, предлагающих зарплату в 100 тысяч рублей и выше. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам декабря составила 71,3 тыс. рублей.Чаще всего зарплату от 100 тысяч и выше сегодня предлагают водителям (15% от всех вакансий), машинистам (8%), продавцам-консультантам, продавцам-кассирам (6%), менеджерам по продажам и менеджерам по работе с клиентами (5%).Компании, которые готовы платить своим работникам такие зарплаты, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (14%), «Добывающая отрасль» (12%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (9%), «Розничная торговля» (8%) и «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (3%).