Общество 05.02.2025 в 10:42

Суд в Бурятии разрешил пенсионеру не платить долг по кредиту

Займ на него оформили неизвестные при помощи утерянного телефона
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Текст: Елена Кокорина
Суд в Бурятии разрешил пенсионеру не платить долг по кредиту

Суд в Бурятии встал на сторону пенсионера и разрешил не выплачивать банку долг по кредиту. Дело в том, что в 2023 году дедушка потерял свой телефон, а спустя год кто-то оформил на его имя займ.

Как рассказали в прокуратуре Советского района г. Улан-Удэ в 2023 году пожилой мужчина потерял телефон с абонентским номером, к которому привязана учетная запись банковского приложения. В 2024 году неизвестный воспользовался его телефоном, восстановив доступ к приложению и оформил на потерпевшего кредит на сумму 29 тыс. рублей. При этом выявлено, что действия по направлению заявки на получение займа осуществлялись в тот же день, когда владелец абонентского номера сменился.

В связи с этим прокурор направил в суд исковое заявление о признании кредитного договора недействительным. Иволгинский районный суд иск удовлетворил. Его решение пока не вступило в законную силу.

Фото: loon.site

 

 

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