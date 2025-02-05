Общество 05.02.2025 в 10:49

Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии

Поддержку можно получить на проведение агротехнологических работ, производство овощей, закупку семян
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии

Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии. Поддержку можно получить на проведение агротехнологических работ, производство овощей, закупку семян.

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщает о начале приема заявок на следующие виды субсидий: субсидия на проведение агротехнологических работ; субсидия на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта (в том числе личные подсобные хозяйства «самозанятые»); субсидия на закупку семян кормовых культур для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, - сообщили в ведомстве.

Приём документов осуществляется через систему Электронного бюджета. Памятка с инструкциями по подаче заявок в комментариях.

Для получения консультации и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам: 55-29-60, 44-12-18.

 

Фото: скриншот видео, минсельхоз РБ

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