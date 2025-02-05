Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии. Поддержку можно получить на проведение агротехнологических работ, производство овощей, закупку семян.

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщает о начале приема заявок на следующие виды субсидий: субсидия на проведение агротехнологических работ; субсидия на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта (в том числе личные подсобные хозяйства «самозанятые»); субсидия на закупку семян кормовых культур для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, - сообщили в ведомстве.

Приём документов осуществляется через систему Электронного бюджета. Памятка с инструкциями по подаче заявок в комментариях.

Для получения консультации и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам: 55-29-60, 44-12-18.

Фото: скриншот видео, минсельхоз РБ