Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии
Фермеры Бурятии могут подать на заявки на субсидии. Поддержку можно получить на проведение агротехнологических работ, производство овощей, закупку семян.
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия сообщает о начале приема заявок на следующие виды субсидий: субсидия на проведение агротехнологических работ; субсидия на увеличение производства картофеля и овощей открытого грунта (в том числе личные подсобные хозяйства «самозанятые»); субсидия на закупку семян кормовых культур для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, - сообщили в ведомстве.
Приём документов осуществляется через систему Электронного бюджета. Памятка с инструкциями по подаче заявок в комментариях.
Для получения консультации и помощи в оформлении заявок обращайтесь в ГБУ «Информационно-методологический центр РБ» по телефонам: 55-29-60, 44-12-18.
Фото: скриншот видео, минсельхоз РБ