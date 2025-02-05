Общество 05.02.2025 в 11:06

В Бурятии ищут волонтеров Победы

Они помогают внести свой вклад в сохранение исторической памяти и развитие нашего общества
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии ищут волонтеров Победы

В Бурятии ищут волонтеров Победы, которые помогут в организации мероприятий, посвященных 80-летию Победы в ВОВ в этом году. Заявку можно подать с 4 по 18 февраля 2025 года на сайте проекта. Сайт называется волонтёрыпобеды.рф

- Волонтеры Победы – это дружная команда единомышленников, объединенных общей целью: сохранить память о великом подвиге наших предков и передать её будущим поколениям. Волонтеры организовывают мероприятия, посвящённые памятным датам, помогают ветеранам, участвуют в образовательных проектах и многое другое, - рассказали в Ресурсном центре добровольчества «Добродом».

Что получит волонтер Победы?

- Участие в значимых событиях федерального и регионального уровней;

- Возможность реализовать свои идеи и проекты;

- Обучение и развитие новых навыков;

- Дружный коллектив и поддержка наставников;

- Сертификаты и благодарности за активную работу.

Кто может стать волонтёром?

Каждый, кто разделяет наши ценности и готов действовать ради общего блага. Возраст и опыт не имеют значения – главное ваше желание помогать и быть полезным обществу.

Как присоединиться?

Заполни анкету по данной ссылке: https://forms.gle/JMxa5G7iZHzqS5wh9


Фото: сайт волонтерыпобеды.рф

Теги
молодежь волонтеры Бурятия 80-летие ВОВ

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