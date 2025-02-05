В Бурятии продолжается рост заболевших ОРВИ и гриппом

В Бурятии продолжают фиксировать рост заболевших ОРВИ и гриппом. Об эпидемиологической ситуации в республике рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

- На прошлой неделе показатель заболеваемости ОРВИ вырос на 23% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре установленных респираторных вирусов выявлены РС-вирусы, бокавирусы, метапневмовирусы и другие. Продолжается нарастание активности циркуляции вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1), за прошлую неделю было зарегистрировано в 1,5 раза больше случаев по сравнению с предыдущей неделей, - комментируют в ведомстве.

Чтобы не заразиться ОРВИ, гриппом или COVID-19, врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиком, не прикасаться к лицу грязными руками, проветривать помещение и избегать контакта с заболевшими людьми.

Фото: loon.site