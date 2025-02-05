Общество 05.02.2025 в 12:54

Схему с самозанятыми признали не совсем добросовестной

В Бурятии с работодателей могут взыскать НДФЛ по договорам с самозанятыми
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Текст: Иван Иванов
Схему с самозанятыми признали не совсем добросовестной
Фото: архив «Номер один»
Оформление сотрудников под видом самозанятых граждан является для компаний обходом закона с целью уклонения от уплаты налогов и расценивается как злоупотребление правом. Это признал Верховный суд РФ, сообщает «Коммерсант». Работодатель обязан заплатить за таких граждан НДФЛ и страховые сборы. Причем нельзя автоматически снизить размер подоходного налога на сумму, которую его работники уже перечислили в бюджет как самозанятые. Граждане вправе вернуть себе эти деньги как переплату, и лишь по их заявлению ее можно зачесть в счет недоимки работодателя по НДФЛ.

Напомним, что экономия для предприятий при заключении договоров с самозанятыми начинается уже на стадии оформления: за самозанятых не нужно платить взносы и налоги, а также собирать и хранить кипу документов. При этом налоговая ставка минимальная (6%), и обязанность платить её возлагается на самих самозанятых. Это существенно уменьшает затраты предприятия при работе с самозанятыми. Особенно на разовых, не слишком сложных сделках, например при найме продавцов, водителей, курьеров, грузчиков и пр.

В целом, полагают юристы, теперь бизнесу будет сложнее обосновать привлечение самозанятых. Впрочем, отмечают эксперты, вряд ли любое сотрудничество с самозанятыми будет рассматриваться как схема по уклонению от налогов. Если компания сотрудничает с действительно самозанятым физлицом, которое самостоятельно организует свою деятельность, оказывает услуги разным заказчикам и получает вознаграждение за результат услуг (не за трудовой процесс), то оснований считать это схемой и доначислять компании налоги нет.

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