В колл-центр Минсоцзащиты поступило почти 2000 звонков

В колл-центр Минсоцзащиты за январь поступило 1908 звонков, что значительно больше, чем годом ранее - тогда их было 1779. Большая часть звонивших улан-удэнцев обращались к специалистам по вопросам мер социальной поддержки семьям с детьми - таковых было 482 или 25,2%.

- Также горожан интересовало, какие документы необходимы для оформления справки на социальную стипендию, где оформить справку о размере среднедушевого дохода семьи, как получить материальную помощь, в том числе на основании социального контракта, и где можно пройти реабилитацию, в каких учреждениях. Количество таких обращений снизилось в сравнении с 2024 годом - тогда их было 544, сейчас - 438 или 23%, - подчеркнули операторы call-центра управления соцзащиты по г. Улан-Удэ.

За назначением и выплатами субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных обратилось 244 человека, за предоставлением компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан, предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготной категории граждан поступило 407 звонков или 21,3%.

Вместе с тем, в январе в информационную систему «Единый контакт центр взаимодействия с гражданами» за январь обратилось – 1879 человек.

Кроме того, специалистами управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ проведено 5 выездных приемов граждан в диализных центрах. Приняты документы на компенсацию проезда в медицинские организации и обратно от 376 граждан.

Фото: loon.site