Житель Бурятии донес на своего соседа-наркомана

Благодаря наводке жителя Бурятии транспортным полицейским удалось задержать сборщика конопли. При обыске они нашли у него пакет с марихуаной весом более 160 грамм.

- Бдительный местный житель сообщил, что вблизи железнодорожных путей у села Вознесеновка он заметил подозрительного мужчину, который ходил с большим пакетом и что-то собирал. При проверке информации транспортными полицейскими был установлен и задержан 48-летний мужчина, у которого в надворной постройке обнаружен и изъят полимерный пакет с растительной массой с признаками наркотического средства, - рассказали в Транспортной полиции Прибайкалья.

Результаты экспертизы показали, что изъятое является наркотиком растительного происхождения – марихуаной, весом более 160 грамм. Со слов подозреваемого, коноплю он собрал для собственного употребления, без цели сбыта.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья