27 тысяч жителей Бурятии не выпустят заграницу

Более 27 тысяч жителей Республики Бурятия в ближайшее время могут быть временно ограничены в праве на выезд за границу. В отношении граждан возбуждено почти 43 тысячи исполнительных производств.

- Служба судебных приставов Бурятии рекомендует должникам своевременно позаботиться о погашении имеющихся у них долговых обязательств. Судебный пристав вправе вынести постановление об ограничении, если задолженность по требованиям о взыскании алиментов, выплатам компенсаций по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненного преступлением, составляет свыше 10 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе судебных приставов.

Для иных категорий задолженностей «порог» - 30 тысяч рублей. Однако, если должник не выплачивает задолженность в течение 2 месяцев, ограничение накладывается при сумме долга свыше 10 тысяч рублей.

Временный запрет на выезд за границу снимается после полной оплаты задолженности.

Проверить наличие задолженностей можно в «Банке данных исполнительных производств» на сайте службы судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госуслуг.

Фото: loon.site