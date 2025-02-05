Общество 05.02.2025 в 13:46

Власти Улан-Удэ объявили войну брошенным машинам

Они осложняют работу коммунальщиков и портят общий вид города
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ объявили войну брошенным машинам
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ по поручению мэра Игоря Шутенкова районные администрации совместно с Управлением административного контроля провели инвентаризацию городской территории. При этом было выявлено большое количество брошенных и неисправных автомобилей. Больше всего таких машин обнаружили в Октябрьском районе.

«Складирование разукомплектованных транспортных средств вне специально отведённых мест категорически запрещено Правилами благоустройства Улан-Удэ. Каждый случай несанкционированного размещения транспортного средства будет рассмотрен нашими сотрудниками», - заявили в Управлении административного контроля.

Как отмечают в управлении, если разукомплектованный транспорт находится на придомовой территории, управляющей компании выдадут предписание о его уборке. А владельцам таких машин грозит штраф.

Если транспорт находится на муниципальной земле, то районные администрации уберут его сами. При этом расходы на уборку в последующем будут взысканы с хозяев транспорта.

«Просим не оставлять свои транспортные средства в неисправном состоянии на общественных территориях. Это создают значительные трудности для работы коммунальных служб, затрудняют уборку улиц и парковок, а также ухудшают общий вид города. Если ваш автомобиль вышел из строя, примите меры для его своевременной эвакуации в специализированные места хранения или утилизации», - обратились к горожанам в мэрии Улан-Удэ.

Напомним, о проблеме брошенных машин в Улан-Удэ «Номер один» подробно рассказывал в прошлом году. Их с каждым годом в городе становится все больше. Владельцы бросают машины по разным причинам: от кризиса и нехватки средств на ремонт до ожидания срока вступления в права наследования, который составляет полгода. Хозяев тоже найти все сложнее, поскольку часть из них уехала на заработки на вахты и в зону СВО.

«Железных коней» с годами разукомплектовывают, они ржавеют и портят эстетический вид столицы республики. Но самое главное - этот транспорт сегодня занимает все больше мест на дефицитных городских парковках.
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автомобиль

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