Общество 05.02.2025 в 14:07

Фильм о Герое России Алдаре Цыденжапове выдвинули на премию «Ника»

Картину отметили в шести номинациях
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фильм о Герое России Алдаре Цыденжапове выдвинули на премию «Ника»

Картину «9 секунд» (возрастное ограничение 12+) о Герое России Алдаре Цыденжапове из посёлка Агинское Забайкальского края и исполнителя главной роли Бато Шойнжонова номинировали на национальную кинематографическую премию «Ника», сообщили в правительстве Забкрая.

Список всех претендентов опубликован на официальном сайте премии.

Фильм, его создателей и исполнителей главных ролей отметили в шести номинациях:

«Лучший игровой фильм» – «9 секунд»;

«Лучшая мужская роль» – Бато Шойнжонов (исполнил роль Алдара Цыденжапова);

«Лучшая мужская роль второго плана» – Дмитрий Певцов (врач);

«Лучшая работа режиссёра монтажа» – Юрий Трофимов;

«Лучшая операторская работа» – Александр Александров;

«Лучшая музыка к фильму» – Алексей Рыбников.

В номинации «Лучший игровой фильм» конкуренцию картине составили фильмы «Лёд 3» (6+), «Любовь Советского Союза» (16+), «Мастер и Маргарита» (16+), «Огниво» (6+), «Онегин» (12+) и другие.

В категории «Лучшая мужская роль» Бато Шойнжонов номинирован вместе с Сергеем Безруковым, Юрой Борисовым, Виктором Добронравовым, Павлом Прилучным и другими.

Напомним, фильм режиссёра Олега Штрома повествует о детстве и подвиге моряка из посёлка Агинское Алдара Цыденжапова. Он перекрыл вентиль на горящем эсминце «Быстрый», чем спас судно от взрыва, но сам погиб.

Предпремьерный показ фильма в Улан-Удэ состоялся 22 сентября. Фильм создан при поддержке Минкультуры РФ и содействии Министерства обороны РФ.

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru

Теги
алдар цыденжапов фильм Бурятия

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