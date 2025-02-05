Фильм о Герое России Алдаре Цыденжапове выдвинули на премию «Ника»
Картину «9 секунд» (возрастное ограничение 12+) о Герое России Алдаре Цыденжапове из посёлка Агинское Забайкальского края и исполнителя главной роли Бато Шойнжонова номинировали на национальную кинематографическую премию «Ника», сообщили в правительстве Забкрая.
Список всех претендентов опубликован на официальном сайте премии.
Фильм, его создателей и исполнителей главных ролей отметили в шести номинациях:
«Лучший игровой фильм» – «9 секунд»;
«Лучшая мужская роль» – Бато Шойнжонов (исполнил роль Алдара Цыденжапова);
«Лучшая мужская роль второго плана» – Дмитрий Певцов (врач);
«Лучшая работа режиссёра монтажа» – Юрий Трофимов;
«Лучшая операторская работа» – Александр Александров;
«Лучшая музыка к фильму» – Алексей Рыбников.
В номинации «Лучший игровой фильм» конкуренцию картине составили фильмы «Лёд 3» (6+), «Любовь Советского Союза» (16+), «Мастер и Маргарита» (16+), «Огниво» (6+), «Онегин» (12+) и другие.
В категории «Лучшая мужская роль» Бато Шойнжонов номинирован вместе с Сергеем Безруковым, Юрой Борисовым, Виктором Добронравовым, Павлом Прилучным и другими.
Напомним, фильм режиссёра Олега Штрома повествует о детстве и подвиге моряка из посёлка Агинское Алдара Цыденжапова. Он перекрыл вентиль на горящем эсминце «Быстрый», чем спас судно от взрыва, но сам погиб.
Предпремьерный показ фильма в Улан-Удэ состоялся 22 сентября. Фильм создан при поддержке Минкультуры РФ и содействии Министерства обороны РФ.
Возрастное ограничение 12+
Фото: правительство Бурятии, egov-buryatia.ru