Жительница Бурятии отметила 101 день рождения

Жительница Гусиноозерска празднует сегодня, 5 февраля, свой 101-й день рождения. Самым значимым для долгожительницы стал подарок в виде юбилейной медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Труженик тыла и ветеран труда Башкирова Екатерина Максимовна родилась в Гусиноозерске в далеком 1924 году. Сегодня ее пришли поздравить и пожелать крепкого здоровья, глава Селенгинского района, глава города Гусиноозерск, представитель соцзащиты населения, председатель горсовета депутатов и многие другие.

Согласно Указа президента Российской Федерации Екатерину Максимовну наградили юбилейной медалью «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

- 101 год — немыслимо великая цифра в наши дни! Вы достойно проживаете свой век, являетесь свидетелем и участником многих исторических событий. При этом, остаетесь сильным человеком, который умеет радоваться жизни, находя в ней массу плюсов и поводов для радости, - сказал глава района Станислав Гармаев.

Фото: ТГ-канал "Весь Гусиноозерск"