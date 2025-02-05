Общество 05.02.2025 в 14:24
В Бурятии расчистили Мандрик
Движение на перевале возобновили в обе стороны
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии после расчистки дороги сняли ограничения на перевале Мандрик. Как сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7», сейчас движение открыто в обе стороны.
Напомним, после снегопада на перевале собралась большая пробка из фур. В результате движение в сторону Улан-Удэ было закрыто для легковушек и большегрузов, в сторону Иркутска пропускали только легковые автомобили.
Напомним, после снегопада на перевале собралась большая пробка из фур. В результате движение в сторону Улан-Удэ было закрыто для легковушек и большегрузов, в сторону Иркутска пропускали только легковые автомобили.
Тегидвижение