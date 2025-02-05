Общество 05.02.2025 в 14:50

Виновник ДТП в Бурятии построит новый дом пострадавшим пенсионерам

На время строительства он арендует им квартиру
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Текст: Елена Кокорина
Виновник ДТП в Бурятии построит новый дом пострадавшим пенсионерам

Виновник, разрушивший дом пенсионеров в поселке Заиграево в середине октября 2024 года строит им новое жильё. Он возводит его рядом с покосившимся домом.

Напомним, что ночью его микроавтобус въехал в жилой дом по улице Пионерская в посёлке Заиграево. В доме проживали двое пенсионеров. В результате сильного удара постройка съехала с фундамента, была разрушена печь и внутренняя штукатурка.

- Сейчас во дворе пенсионеров рядом с разрушенным строится новый дом из бруса. Как пояснила пострадавшая Татьяна Булах, все расходы по строительству дома взял на себя виновник ДТП. Он же оплачивает аренду жилья пенсионерам, где они проживают на время строительства. Договориться стороны смогли без судебных тяжб и разбирательств, - сообщили в ТГ-канале районной газеты «Вперед».

Фото: ТГ-канал «Вперед. Заиграево»

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