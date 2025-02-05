На трассах Бурятии развернули мобильные пункты обогрева

В Бурятии на федеральных трассах появились подвижные пункты обогрева для водителей. Они развернуты на перевале «Мандрик» в Прибайкальском районе и на перевале «Убиенный» в Селенгинском районе.Сегодня в республике зафиксированы сильные порывы ветра до 25-28 м/с, переходящие в снежную бурю. Как отмечают в республиканском Минтрансе, это не самые благоприятные погодные условия для передвижения. При возможности автомобилистов просят отложить поездки и дождаться, когда метели стихнут, а дороги станут безопаснее.Сейчас федеральная дорожная служба работает в усиленном режиме. В готовности находятся все 107 единиц дорожной техники для оперативного устранения возможных проблем, связанных с плохими погодными условиями.Напомним, на перевале «Мандрик» движение сейчас восстановлено в полном объеме. Ранее после снегопада на этом участке образовался автомобильный затор, в результате движение там было ограничено.