Общество 05.02.2025 в 15:27

На трассах Бурятии развернули мобильные пункты обогрева

В них водители могут согреться и получить помощь
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Текст: Андрей Константинов
На трассах Бурятии развернули мобильные пункты обогрева
Фото: скриншот видео
В Бурятии на федеральных трассах появились подвижные пункты обогрева для водителей. Они развернуты на перевале «Мандрик» в Прибайкальском районе и на перевале «Убиенный» в Селенгинском районе.

Сегодня в республике зафиксированы сильные порывы ветра до 25-28 м/с, переходящие в снежную бурю. Как отмечают в республиканском Минтрансе, это не самые благоприятные погодные условия для передвижения. При возможности автомобилистов просят отложить поездки и дождаться, когда метели стихнут, а дороги станут безопаснее.

Сейчас федеральная дорожная служба работает в усиленном режиме. В готовности находятся все 107 единиц дорожной техники для оперативного устранения возможных проблем, связанных с плохими погодными условиями.

Напомним, на перевале «Мандрик» движение сейчас восстановлено в полном объеме. Ранее после снегопада на этом участке образовался автомобильный затор, в результате движение там было ограничено.
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