ВСГУТУ загоняют в угол

ВСГУТУ превратился в вуз, являющийся, пожалуй, самым обсуждаемым среди всех высших учебных заведений Бурятии. Правда происходит это в последнее время в негативном ключе. Складывается впечатление, что под руководством нынешнего ректора университет решил поиграть с властями в кошки-мышки.Игорь Сизов назначен и. о. ректора в апреле 2021 года - сменил на посту многолетнего ректора Владимира Сактоева. При последнем вуз не запомнился какими-то решениями, закончившимися в итоге скандалами. А после сактоевской отставки, как говорится, не прошло и полгода.В сентябре того же, 2021 года ВСГУТУ заключил в суде два мировых соглашения по поводу своих корпусов в г. Кяхте и г. Улан-Удэ (корпус № 1, ул. Смолина, 26. - Прим. ред.). Соглашения были заключены не с кем-нибудь, а с администрацией главы Бурятии и правительства Бурятии, очень важным органом власти. Оба корпуса - объекты культурного наследия, находящиеся под охраной государства. По ним, разумеется, существовали и охранные обязательства.ВСГУТУ в суде дал слово, что за свой счет в течение двух лет после утверждения соглашений разработает документацию. И в течение трех лет после утверждения соглашений выполнит ремонтно-реставрационные работы. Однако осень 2024 года показала, что вуз слово по обоим документам не сдержал.На фоне того, что благодаря вмешательству бурятских приставов замаячила перспектива принудительного исполнения указанных документов, представитель ВСГУТУ подал в суд два заявления. Цель - добиться отсрочки исполнения судебных определений от 2021 года об утверждении мировых соглашений. Так сказать, пролонгации. Те «мировые» судебные определения мы оцениваем как абсолютно однотипные. Их судьба тоже однотипная - не исполнены.Логично было ждать от суда идентичных решений. Однако у двух судей они оказались совершенно разными.3 декабря прошлого года бурятская Фемида выступила на стороне ВСГУТУ по корпусу № 1. Последнему предоставили отсрочку аж до Дня дурака, то бишь до 1 апреля 2027 года. Вынесено соответствующее определение. На чем оно основывалось? Как гласит его текст, оно связано с «отсутствием целевого финансирования указанных мероприятий».А в ближайшее время соглашение тоже нельзя исполнить «…в связи с длительностью необходимых мероприятий, необходимостью изыскания дополнительных площадей для размещения высвобождаемых студентов и организаций учебных процессов на иных площадях, невозможностью перерыва в учебно-педагогической деятельности вуза».Еще ВСГУТУ говорил, что им в настоящее время «сформирован и согласован план мероприятий по исполнению судебного решения (дорожная карта. - Прим. ред.), согласованный с администрацией главы Республики Бурятия и правительства Республики Бурятия. Указанный план предусматривает значительное количество технических и организационных мероприятий по исполнению судебного акта, включает в себе подготовительный этап и технический, осуществление которых носит длительный характер, и датирован с периодом с декабря 2024 года по март 2027 года».Это, очевидно, вселило в сознание судьи оптимизм, веру в светлое ремонтное будущее и в серьезность намерений вуза - ведь есть даже план исполнения мирового соглашения. Тем не менее все вылилось в отсрочку. Было ли решение суда обжаловано бурятскими чиновниками? «Номер один» спросил об этом комитет госохраны объектов культурного наследия (входит в состав администрации главы Бурятии, подписавшей мировые соглашения. - Прим. ред.).Председатель комитета Дугарма Цыренова в ответ сообщила, что это определение суда поступило в комитет «за пределами установленного срока обжалования». Спрашивать у Дугармы Батоевны, будет ли подано ходатайство о восстановлении срока для обжалования решения по корпусу № 1 ВСГУТУ, честно говоря, уже не было абсолютно никакого желания.По мировому соглашению о кяхтинском корпусе суд отказал ВСГУТУ в пролонгации. Это произошло в конце декабря 2024 года. Дело вела другая судья. Отказ провозглашен после того, как ВСГУТУ победил по вышеописанному случаю. Судья, как видим, не стала ориентироваться на ранее вынесенный ее коллегой вердикт, а выразила свой взгляд на возмутительную ситуацию.Сторона ВСГУТУ хотела добиться переноса срока исполнения тоже до 1 апреля 2027 года. Заявлено о наличии согласованной с администрацией главы Бурятии дорожной карты на период с декабря-2024 по март-2027. Прочие аргументы были тоже, как и в предшествующем процессе. Администрацию главы республики представляла Донара Бидагаева (одна из сотрудниц комитета госохраны объектов культурного наследия администрации. - Прим. ред.), которая возражала против отсрочки.Бидагаева также подчеркнула, что ВСГУТУ было предоставлено значительное время на исполнение мирового соглашения.«В настоящее время объект находится в аварийном состоянии, не используется, имеются протечки крыши, поэтому продление реставрационных работ может повлечь утрату объекта культурного наследия», - заявила она.Кстати, внутри кяхтинского корпуса ВСГУТУ действительно идет разрушение - обрушился люк. Ходили слухи об обрушении балки, но это лишь словесное сотрясание воздуха, так как подтверждения не нашлось. Есть вопросы и по отоплению объекта. Памятников истории и культуры в Бурятии не так много. Тут не Индия, не Китай, не Рим или Ватикан. Поэтому каждый надо беречь. Но подвижек к этому мы не видим. Даже в центре Улан-Удэ стоят позорно ободранные Гостиные ряды - памятник истории и культуры.Судья, учтя разъяснения Верховного суда России от 2015 года, отметила, что, решая вопрос об отсрочке, надо обеспечивать баланс прав и законных интересов как взыскателей, так и должников. В том числе не должно быть нарушено право взыскателя на исполнение решения в разумный срок. Было решено, что неисполнение решения по причине отсутствия целевого финансирования «не является безусловным основанием для отсрочки». А Донара Бидагаева отметила, что ВСГУТУ и так дали три года на проведение ремонта памятника. Предоставить еще запрошенное ВСГУТУ время будет необоснованным, неразумно длительным неисполнением мирового соглашения.Засомневалась Фемида и в том, что при предоставлении ВСГУТУ отсрочки к моменту ее истечения учебное заведение исполнит обязательства. Суд отказался предоставить отсрочку.Между прочим, заявления стороны ВСГУТУ о том, что дорожные карты по исполнению злополучных мировых соглашений в декабре-2024 - марте-2027 сформированы и согласованы с администрацией главы Бурятии, это очень интересно…А осенью 2021 года после подписания двух мировых соглашений тоже согласовали дорожные карты, чтобы к осени-2024 все исполнить? Ну в качестве подтверждения серьезности обещанных действий… Или дорожных карт не было, так как у ВСГУТУ намерения исполнять соглашения тогда тоже отсутствовали? Можно ли говорить о намеренном неисполнении? Хотелось бы узнать оценку силовиков Бурятии.Печаль заключается в том, что чем дольше затягивается разработка документации, тем сильнее откладывается ремонт, и тем больше денег потом на это потребуется. Такой подход трудно назвать государственным. Инфляция, дамы и господа, не дремлет. Считаем, что здесь можно говорить о вреде интересам государства. По нашему мнению, Фемиде надо было отказать ВСГУТУ в пролонгации срока исполнения обоих мировых соглашений, а не одного.Два описанных судебных процесса говорят о том, что «сизовский» ВСГУТУ постепенно загоняют в угол, вынуждая заняться ремонтом... Может ли университет увильнуть от обязательств по корпусам-памятникам? Опыт говорит, что может. Есть свежий пример.ВСГУТУ «отчаливает» со своего улан-удэнского корпуса № 4, не отремонтировав здание. Объект более не находится в оперативном управлении ВСГУТУ.Четвертый корпус университета, расположенный по адресу ул. Свердлова, 8, является объектом культурного наследия регионального значения - «Еврейский молитвенный дом (синагога. - Прим. ред.).«На данный момент здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует ремонта», - сообщали «Номер один» осенью 2024 года из Минобрнауки России.Думаете, за пару месяцев «вождь» ВСГУТУ, как маг из романов Ника Перумова, совершил чудо? Не совершил.- В настоящее время ВСГУТУ осуществляются мероприятия по переносу образовательной деятельности и материально-технического оборудования на иные площади университета, - сообщил ректор нашему изданию.Считаем такой исход, говоря языком единоборств, чистым туше для власти, которая оказалась бессильна заставить ВСГУТУ отремонтировать корпус № 4. Неясно, привела ли эта «импотенция власти» к наказанию хоть какого-нибудь чиновника из этих органов власти. Ну хотя бы к выговору. Про предостережение о неполном служебном соответствии даже не говорим.Пройдет ли аналогичная комбинация по корпусу в Кяхте? По исторической части корпуса № 1 в г. Улан-Удэ, откуда ВСГУТУ собирается уйти в ближайшее время? А что думают об этом в теплых кабинетах? Не «отчалит» ли вуз оттуда, оставив объекты неотремонтированными? Если подобное случится, то это станет для власти еще двумя туше. От того же самого «сизовского» ВСГУТУ.