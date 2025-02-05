Общество 05.02.2025 в 16:13

Иностранцы пытались незаконно ввезти в Бурятию сотни тысяч юаней

На таможне сумки с деньгами пришлось изъять
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Текст: Елена Кокорина
Иностранцы пытались незаконно ввезти в Бурятию сотни тысяч юаней

Крупные суммы незадекларированной валюты выявили на границе Бурятии у иностранцев. Они пытались провезти без декларирования более 380 тысяч юаней. В переводе на рубли – это более 5 млн.

Правонарушителей установили бурятские таможенники в МАПП Кяхта.

- Иностранные туристы, мужчина и женщина, заявили об отсутствии у них товаров и денежных средств, подлежащих декларированию. Однако при таможенном контроле предъявили сумки, в одной из которых находились 200 тысяч, а в другой – 181,7 тысячи китайских юаней. При этом разрешенная к перемещению без декларирования сумма составляет в эквиваленте 10 тыс. долларов США. В первом случае ввозимая иностранцами сумма превышала разрешенную на 16,9 тыс. долларов США, во втором – на 14,4 тыс. долларов США, - рассказали в Бурятской таможне.

Как пояснили иностранцы, с правилами перемещения наличных денег они знакомы и не стали их декларировать, так как боялись, что кто-то узнает о наличии у них крупной суммы. В России они планировали обменять юани на рубли и купить различные товары. Общая сумма, ввозимая иностранцами, в пересчете на рубли составила более 5,2 млн рублей.

В отношении иностранцев возбуждены дела об административных правонарушениях. В обоих случаях суммы, эквивалентные 10 тыс. долларов, возвращены владельцам, остальные деньги изъяты и помещены в камеру хранения вещественных доказательств Бурятской таможни.

Нарушителям грозит штраф от половины до двукратного размера незадекларированной суммы наличных денежных средств либо их конфискация.

Фото: Бурятская таможня

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