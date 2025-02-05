Общество 05.02.2025 в 16:26

Жители Бурятии могут участвовать в конкурсе социальных архитекторов

Заявки на конкурс принимаются до 11 февраля 2025 года
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут участвовать в конкурсе социальных архитекторов

Жители Бурятии могут участвовать в конкурсе социальных архитекторов (возрастное ограничение 18+). Заявки на конкурс принимаются до 11 февраля 2025 года.

Социальные архитекторы - это профессионалы, которые занимаются проектированием и реализацией социальных практик и инициатив, направленных на решение актуальных общественных задач.

Число участников президентского конкурса социальных архитекторов уже превысило пять тысяч человек.

- При организации подобных конкурсов всегда наблюдается впечатляющий рост количества регистраций на самом старте. Здесь мы также получили пик активности после открытия регистрации. Однако и впоследствии темп подачи заявок не был потерян. Мы объясняем людям, что такое социальная архитектура, многим требуется время на осмысление, понимание сути нового проекта. И, как только такое осмысление происходит, люди идут на сайт и подают заявки, – сказал директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев.

Регистрация участников продлится до 12:00 (мск) 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с порядком участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте конкурса.

Возрастное ограничение 18+.


Фото: loon.site

 

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