В Улан-Удэ пройдет Международный форум по традиционной медицине

С 4-6 марта в Улан-Удэ в Центре восточной медицины состоитя Международный Форум «Традиционная медицина Бурятии: инновации во благо здоровья» (возрастное ограничение 18+).

Ведущие российские, китайские, монгольские специалисты обменяются опытом и лучшими практиками в сфере традиционной медицины.

- Исконно Бурятия по праву является главным регионом по развитию и распространению методов традиционной медицины в России. В этом году в марте пройдет большой международный форум, куда съедутся специалисты, академики, профессора. И мы еще больше будем об этом говорить, потому что у нас исполнилось 100 лет БНЦ СО РАН. Более 200 диссертаций защищено по теме традиционной медицины, хранятся уникальные восточные рукописи, в том числе Атлас восточной медицины в ИМБИТ. Все это для передачи знаний для всех регионов России. Будут большие мастер-классы и многое другое. Традиционная медицина, ее достижения дают огромные возможности для активного долголетия и здоровья здоровых. Приглашаем всех на форум, который будет теперь проводиться регулярно! - отметила зампред правительства Бурятии - министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Участники форума обсудят внедрение практик традиционной медицины в систему здравоохранения и оздоровления населения на заседании обучающей сессии Института традиционной медицины Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова.

Практическая часть форума включает в себя мастер-классы по традиционной китайской и монгольской медицине, пульсовой диагностике, а также «Остеопатия при реабилитации».

Зарегистрироваться на форум можно по ссылке https://itm.bsu.ru/pages/forum.html

Возрастное ограничение 18+

Фото: Номер один