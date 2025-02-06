Трое военных из Бурятии вернулись из плена

Новость о том, что трое военных родом из Бурятии вернулись из плена, сообщил вчера поздно вечером глава республики Алексей Цыденов.

- Добрый вечер! Состоялся обмен военнопленными. Из плена возвращены трое наших ребят. Давайте пожелаем здоровья и добра нашим землякам. Бурятия с вами, - написал Цыденов в своем ТГ-канале.

Обмен военнопленными состоялся вчера, 5 февраля. Он прошел по формуле 150 на 150.



«В настоящее время все освобожденные военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Затем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», - рассказали в Минобороны России.

Более подробно о судьбе наших военных рассказала Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.По ее словам, с просьбой о розыске одного из бойцов в мае 2024 года к ней обратилась женщина из Курумканского района – мама военного. Она сообщила, что в марте 2024 года ее сын пропал без вести, а 1 мая он позвонил другу и просил передать, что жив и находится в плену. По словам мамы, её сын был мобилизован осенью 2022 года, летом 2023 года был ранен, а после лечения вернулся в строй. Мама попросила омбудсмена помочь ей вернуть сына.По поиску второго военнослужащего к Юлии Жамбаловой обратилась его дочь. Она рассказала, что ей и маме звонили представители Красного Креста, сообщившие, что боец находится в плену. Родственники сначала сомневались, что звонки действительно поступают от международной организации.«Мы сверили номера телефонов и подтвердили, что это действительно рабочие номера телефонов Международного комитета Красного Креста. Обращение взяла в работу», - рассказала Юлия Жамбалова.О третьем освобожденном военном Уполномоченная по правам человека сообщила, что он отец троих сыновей и на протяжении нескольких лет служит по контракту в воинской части на станции Дивизионная.