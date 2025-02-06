Общество 06.02.2025 в 09:52

Участники СВО из Бурятии могут пройти лечение на курортах

Путевки предоставляются бесплатно при наличии медицинских показаний
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Текст: Служба информации "Номер один"
Участники СВО из Бурятии могут пройти лечение на курортах

С 2025 года участники СВО из Бурятии могут пройти реабилитацию и санаторно-курортное лечение в Центрах реабилитации Социального фонда России.

- Путевки предоставляются демобилизованным гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, при наличии медицинских показаний. Участники специальной военной операции направляются в Центры фонда, расположенные в городах Омск (РЦ «Омский»), Томск (РЦ «Ключи»), Тюмень (РЦ «Тараскуль»), Кемерово (РЦ «Топаз»), Анапа (РЦ «Кристалл»)», а также центр «Туманный» в Республике Хакасия. Оформить путевку можно в любой клиентской службе отделения СФР по Бурятии, - сообщили в Социальном Фонде Бурятии.

Центры Социального фонда России оснащены современным оборудованием и располагают всеми необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Они имеют широкий профиль специализации. В свою очередь, отделение СФР по Бурятии каждому ветерану обеспечивает персональное сопровождение с момента обращения за путевкой.

Как рассказывает участник специальной военной операции Мунко Цымпилов, который сейчас проходит медицинскую реабилитацию в тюменском центре «Тараскуль», здесь очень развитая лечебно-оздоровительная база с применением грязелечения, массажей, целебных свойств минеральной воды, магнитотерапии, лечебно-оздоровительной физкультуры.

- Назначенные врачами процедуры позволяют чувствовать себя лучше и быстро восстанавливаться. Медицинский персонал центра очень профессиональный и обходительный. В свободное от лечебных процедур время у нас есть возможность на прогулки по красивейшей территории центра с сосновым лесом недалеко от озера Тараскуль. В самом Центре реабилитации есть большой спортивный зал, где ребята проводят волейбольные турниры, бассейн, бильярд и места для отдыха и чтения, - рассказывает Мунко Гармаевич.

Продолжительность санаторно-курортного лечения в реабилитационных центрах Социального фонда России определяется в зависимости от медицинских показаний человека, но составляет не более 21 дня. Посещать центры можно раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы имеют право на внеочередное направление на лечение в реабилитационные Центры Соцфонда.

Помимо оплаты санаторно-курортного лечения и медреабилитации фонд также возмещает произведенные ветераном расходы на проезд до Центра и обратно. Для возмещения расходов за проезд необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие понесенные расходы.

Для поездки в Центр гражданин может выбрать практически любой вид транспорта, включая поезда дальнего следования, самолет (экономический класс), водный транспорт, автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси), а также личный транспорт.

Оформить путевку можно в любой клиентской службе отделения СФР по Бурятии. Решение по заявлению специалисты примут в течение двух рабочих дней и сразу проинформируют ветерана об оформлении путевки.

Консультации по вопросу получения путевки демобилизованным участникам СВО можно получить по телефону единого контакт центра: 8800 1000001. Горячая линия работает без выходных и круглосуточно.

 

Фото: Номер один

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