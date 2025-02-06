В Бурятии простятся с 18-летним бойцом

7 февраля в Сотниково пройдет прощание с 18-летним военнослужащим Тумэном Бабуевым. Он погиб в ходе СВО в декабре прошлого года.Как сообщили в администрации Иволгинского района, Тумэн Бабуев родился 23 апреля 2006 года в селе Ага-Хангил Могойтуйского района Забайкальского края. Он был старшим ребенком в многодетной семье.С 2012 по 2015 год Тумэн учился в Ага-Хангильской средней школе, затем во 2-й Агинской средней школе, а с 2017 по 2020 — в школе №58 в Улан-Удэ.Тумэн был отзывчивым, добрым, любящим и заботливым сыном и братом. В подростковом возрасте он увлекался лыжным спортом и неоднократно занимал призовые места.После окончания 9 класса Тумэн поступил в БРИТ на специальность «Машинист». После 2 курса взял академический отпуск.В мае 2024 года Тумэна призвалои на срочную службу в армию. В ноябре того же года он подписал контракт, служил оператором инженерно-саперного батальона в 37-й Гвардейской мотострелковой бригаде.15 декабря 2024 года Тумэн героически погиб в бою вблизи населенного пункта Раздольное в ДНР. Дома у него остались мама, отчим и два брата.