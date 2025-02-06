Глава района Бурятии получит нагоняй за холод в квартирах и школе

Гусиноозерская межрайонная прокуратура откликнулась на жалобы сельских жителей и начала проверку в селе Гусиное Озеро Селенгинского района. Ведомство разберется кто виноват в том, что в квартирах, школах, детсадах и других учреждениях температура далека от идеала и держится на отметке всего 13-15 градусов.

Проверка совместно с представителями Роспотребнадзора и администрации района показала, что показатели микроклимата в помещениях не соответствуют нормативным требованиям.

- Также установлено, что на одном из трех котлов центральной котельной проводятся ремонтные работы и нормативный запас угля не сформирован. В целях устранения нарушений были внесены представления директору ресурсоснабжающей организации ООО «Импульс плюс» и главе администрации Селенгинского района, - сообщили в прокуратуре республики.

Помимо этого, возбуждены административные производства в отношении коммунального предприятия и его руководителя.

Напомним, что эта зима для жителей многоквартирных домов села озера Гусиное стала настоящим испытанием на выживание. В местных соцсетях они бьют тревогу уже не первый месяц и жалуются, что никто их не слышит.

Фото: прокуратура РБ