В Бурятии поставят памятник лепешке

Необычный памятник Святой пятничной лепешке в скором времени откроется в Заиграевском районе Бурятии. Арт-объект создают силами местных жителей.

Появится памятник в Старом Онохое и будет служить напоминанием о простой лепешке, которая спасла от голода множество жизней во времена Великой Отечественной войны.

- Татарам, приехавшим осваивать бурятские земли, выдавали в то время по 5кг муки в месяц. Женщины стряпали лепешки и по пятницам кормили не только своих, но и всех детей на улице. Пятница для мусульман – особенный день. Совершенные в этот день добрые дела увеличиваются многократно. Старожилы рассказывали, что дети войны ждали, когда выйдут женщины и дадут лепешку, - рассказывает руководитель Центра Татарской Культуры ТОС «Сандугач» Рашида Зайнутдинова, которой и принадлежит идея создания памятника.

По сей день местные жительницы пекут лепёшки и стараются угощать ими соседей. Рецепт прост: мука, молоко, соль и сахар. Выпекают ее на сковороде, на растительном масле, пишут в ТГ-канале районной газеты «Вперед».

Необычный памятник создан благодаря активистам сразу трёх ТОСов. Металлический каркас сварил руководитель ТОСа «Ветеран» Валерий Сиротин, а саму лепёшку из дерева вырезал активист ТОСа «Доверие» Валерий Ротенков.

В группе отмечают, что памятник ещё будет дорабатываться. Позже, когда он будет сделан полностью, сообщат о дате открытия.

Фото: «Вперед. Заиграево»