Общество 06.02.2025 в 12:23

В Бурятию завезли баранов-производителей

Они пополнили отары местных фермеров
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Текст: Иван Иванов
В Бурятию завезли баранов-производителей
Фото: предоставлено компанией «Сибагро»﻿
Из Ставропольского края и Калмыкии для фермеров Бурятии завезли 40 племенных баранов-производителей калмыцкой и тонкорунной пород. После положенного карантина животных передали сельхозкооперативу «Иро» в Селенгинском районе и в отары частных фермеров в Кижингинском и Хоринском районах.

Приобрести и доставить барашков в Бурятию, а также закупить товары, необходимые для искусственного осеменения, помогла компания «Сибагро». На эти цели она направила три миллиона рублей
 
- Разведением тонкорунных овец мы занимаемся давно. Мериносы отличаются от других баранов высоким качеством шерсти – она очень тонкая, а потому ценная. Шерсть мы реализуем в Хакасию. Завезенные бараны-производители из южных племзаводов помогут нам улучшить породные качества и обновить поголовье, - сказал руководитель СПК «Иро» Тумэн Аюшеев.

Что же касается калмыцкой породы – их шерсть тоже используют, например, при производстве войлока. Однако, главное преимущество этих животных - вкусное мясо без специфического запаха. Баранину фермеры реализуют на мясоперерабатывающие предприятия республики и сельскохозяйственные рынки.
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