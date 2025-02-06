В Бурятию завезли баранов-производителей

Из Ставропольского края и Калмыкии для фермеров Бурятии завезли 40 племенных баранов-производителей калмыцкой и тонкорунной пород. После положенного карантина животных передали сельхозкооперативу «Иро» в Селенгинском районе и в отары частных фермеров в Кижингинском и Хоринском районах.Приобрести и доставить барашков в Бурятию, а также закупить товары, необходимые для искусственного осеменения, помогла компания «Сибагро». На эти цели она направила три миллиона рублей- Разведением тонкорунных овец мы занимаемся давно. Мериносы отличаются от других баранов высоким качеством шерсти – она очень тонкая, а потому ценная. Шерсть мы реализуем в Хакасию. Завезенные бараны-производители из южных племзаводов помогут нам улучшить породные качества и обновить поголовье, - сказал руководитель СПК «Иро» Тумэн Аюшеев.Что же касается калмыцкой породы – их шерсть тоже используют, например, при производстве войлока. Однако, главное преимущество этих животных - вкусное мясо без специфического запаха. Баранину фермеры реализуют на мясоперерабатывающие предприятия республики и сельскохозяйственные рынки.