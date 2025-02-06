Жители Бурятии могут получить компенсацию оплаты за детский сад. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовалось более 14,6 тысяч семей. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в детсадах производится ежеквартально и независимо от регистрации места жительства родителей, с месяца подачи заявления.

- Право на компенсацию будут иметь только те семьи, в которых среднедушевой доход не выше 1,5 величины прожиточного минимума, установленной в республике Бурятия, то есть 28 993,5 рублей, - уточнили в минсоцзащиты Бурятии.

Компенсация предоставляется:

-на первого ребенка в размере 20 % от фактического ежемесячного платежа.

- На второго ребенка она составляет 50 %,

на третьего и последующих детей - 70 %.

Также компенсация выделяется на детей, находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание в приемную семью. В 2024 году более 14,6 тысяч семей получили компенсацию за детский сад.

Подать заявление на получение выплаты можно в соцзащите или МФЦ, а также на Портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600160/1/form).





Фото: Номер один