Общество 06.02.2025 в 12:49

«Я была уже на грани, мучила одышка»

Модель plus size скинула 70 килограммов и вышла замуж
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Текст: КП-Новосибирск
«Я была уже на грани, мучила одышка»
Екатерина сбросила 70 килограмм. Фото: предоставлено Екатериной Ивановой/Ольга Степанова
35-летняя Екатерина Иванова была моделью plus size. Она не стеснялась своего тела и смело позировала перед фотографами. Однако Катя устала от проблем со здоровьем. Одышка, высокое давление были ее постоянными спутниками. Модель, которая весила 153 кило, решила худеть. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«НА СВЕТ СТАВИШЬ И ВСЕ ВИДНО»

До 7 лет Екатерина не знала проблем с лишним весом. Врачи на осмотрах шутили: «Рентген на окне можно делать. На свет ставишь, и всё видно». Набирать вес девочка начала после удаления аппендицита.

- Мне стало плохо. Мы с мамой пришли в детскую поликлинику к хирургу. Он сказал, что я съела что-то не то, мол, дайте таблетку и все пройдет. Мы ушли домой, а мне становилось хуже. В итоге вызвали скорую и меня прооперировали. Оказалось, что у меня уже был перитонит, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

После операции цифра на весах росла постепенно. Это в итоге заметили родители, повели девочку по врачам. У школьницы диагностировали нарушение гормонального фона.

- Я лечилась, но ничего не помогало. Потом начался переходный возраст. Я пробовала разные диеты, но вес не снижался. В 22 года я увидела объявление, что в модельное агентство требуется помощник руководителя. На собеседовании оказалось, что они специализируются на моделях plus size. Мне предложили поработать, я согласилась и перестала бороться с лишними кило.

К 29 годам вес Екатерины достиг 120 кило.

«ВЫПИВАЛА ОКОЛО 300 МИЛЛИЛИТРОВ»

Резкий скачок веса произошел на фоне стресса – у Екатерины умер отец. Потом началась пандемия коронавируса и модель заболела.

- Потом умерла мама. И снова стресс. В итоге, к 33 годам я весила 153 кило. Меня постоянно мучила одышка, высокое давление, была на грани сахарного диабета, - говорит Екатерина. – Одежду я покупала на съемках, в которых участвовала. Мой размер был 6XL, в магазинах такой не всегда найдешь.

Катя ходила по врачам. Слушала разные мнения и в итоге решилась на бариатрическую операцию.

- Мне делали резекцию желудка. Убрали 70% от него. Первое время после нее я пила только жидкость. Или легкий куриный бульон, или какой-нибудь морс, или воду. Я выпивала около 300 миллилитров жидкости. После перешла на детское пюре. Расставила его по всей квартире, чтобы не забывать поесть. Сейчас в моем желудке помещается 100-150 миллилитров.

Следить за здоровьем модель не бросила. Наблюдалась у эндокринолога, пила витамины для поддержания организма после операции. Тело «таяло» на глазах. За год Екатерине удалось скинуть 70 кило. Сейчас она весит 83.

- Я уже ношу 50-52 размер, это L-XL. Старую одежду отдала знакомым и в церковь нуждающимся. В некоторых майках хожу на даче у друзей. Они мне теперь как платья, - рассказывает Екатерина. - Но главное, я чувствую себя лучше. По анализам сахар в норме, как и давление, подправлю холестерин, и будет прекрасно! А еще встретила мужчину, и в прошлом году мы сыграли свадьбу.

В еде у женщины предпочтения также сменились. Сейчас она делает упор на овощи, мясо, морепродукты. Исключила жирное и жареное. Екатерина планирует сбросить еще около 10 кило, правда, о карьере модели-пышки придется забыть.

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