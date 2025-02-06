В Улан-Удэ осудили банду 20-летних наркотсбытчиков

В Улан-Удэ осудили целую группу молодых наркосбытчиков, которые перевозили оптовые партии запрещенки с Тюменской, Иркутской областей и Красноярского края. Парни получили от 7 до 11 лет в колонии строго режима, работающая в их команде девушка будет коротать срок в колонии общего режима.

Виновными в совершении серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков признаны пятеро жителей г. Улан-Удэ в возрасте от 21 года до 26 лет. Следствие установило, что в период с февраля 2023 года по апрель 2023 года они вступили в организованную группу, осуществляющую в Бурятии незаконный сбыт наркотиков.

- Двое соучастников предоставили в распоряжение свои автомобили «Лексус RX 300» и «Хонда Аккорд», на которых перевозили оптовые партии запрещенных веществ из Тюменской, Иркутской областей и Красноярского края. Еще три сообщника помещали в тайники наркотики, расфасованные на мелкие партии, для последующей продажи потребителям и передавали информацию об их местоположении «оператору». Их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в МВД республики.

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ приговорил виновных к лишению свободы на сроки от 7 лет до 11,5 лет лишения свободы. Мужчинам наказание назначено с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, их соучастнице — в исправительной колонии общего режима.

Суд также конфисковал изъятые у осужденных автомобиль «Лексус», сотовые телефоны и 200 тыс. рублей от продажи «Хонды Аккорд».

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site