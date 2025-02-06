Общество 06.02.2025 в 13:38

Мигрант в Улан-Удэ попался на взятке полицейскому

5 тысяч он предлагал за отсутствие регистрации
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мигрант в Улан-Удэ попался на взятке полицейскому

Попыткой откупиться за отсутствие регистрации 5-тысячной купюрой житель ближнего зарубежья лишь усугубил свое положение. Полицейский не повелся на деньги и составил на мигранта протокол об административном правонарушении, а в отделении на нарушителя завели еще и уголовное дело.

Иностранец без регистрации был остановлен сотрудниками транспортной полиции накануне в здании железнодорожного вокзала Улан-Удэ.

- 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого отсутствовала регистрация по месту пребывания на территории РФ, пытаясь уйти от ответственности, хотел подкупить полицейского. За не составление протокола об административном правонарушении он передал правоохранителю 5000 рублей. За взятку мужчина был привлечён к административной ответственности, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

Кроме этого, в отношении нарушителя было возбуждено уголовное. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.

Фото:  Номер один

Теги
взятка

Все новости

В Улан-Удэ состоится Первенство ДФО по биатлону
06.02.2025 в 13:45
Мигрант в Улан-Удэ попался на взятке полицейскому
06.02.2025 в 13:38
В Улан-Удэ осудили банду 20-летних наркотсбытчиков
06.02.2025 в 13:01
«Я была уже на грани, мучила одышка»
06.02.2025 в 12:49
Жители Бурятии могут получить компенсацию оплаты за детский сад
06.02.2025 в 12:23
В Бурятию завезли баранов-производителей
06.02.2025 в 12:23
В Улан-Удэ дом-сауну спасают всем миром
06.02.2025 в 12:13
В Бурятии поставят памятник лепешке
06.02.2025 в 12:09
В Бурятии нашли место провала, где могли утонуть рыбаки
06.02.2025 в 11:52
В Бурятии за год изъяли 23 кило синтетики
06.02.2025 в 11:34
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ осудили банду 20-летних наркотсбытчиков
Оптовые партии товара они возили из соседних регионов
06.02.2025 в 13:01
«Я была уже на грани, мучила одышка»
Модель plus size скинула 70 килограммов и вышла замуж
06.02.2025 в 12:49
Жители Бурятии могут получить компенсацию оплаты за детский сад
В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 14,6 тысяч семей
06.02.2025 в 12:23
В Бурятию завезли баранов-производителей
Они пополнили отары местных фермеров
06.02.2025 в 12:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru