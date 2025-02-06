Мигрант в Улан-Удэ попался на взятке полицейскому

Попыткой откупиться за отсутствие регистрации 5-тысячной купюрой житель ближнего зарубежья лишь усугубил свое положение. Полицейский не повелся на деньги и составил на мигранта протокол об административном правонарушении, а в отделении на нарушителя завели еще и уголовное дело.

Иностранец без регистрации был остановлен сотрудниками транспортной полиции накануне в здании железнодорожного вокзала Улан-Удэ.

- 23-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, у которого отсутствовала регистрация по месту пребывания на территории РФ, пытаясь уйти от ответственности, хотел подкупить полицейского. За не составление протокола об административном правонарушении он передал правоохранителю 5000 рублей. За взятку мужчина был привлечён к административной ответственности, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

Кроме этого, в отношении нарушителя было возбуждено уголовное. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде подписки о невыезде.

Фото: Номер один