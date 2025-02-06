Общество 06.02.2025 в 14:33
Иностранный скульптор украсит село Бурятии ледяной фигурой
Морозный монумент появится в Джидинском районе
Текст: Елена Кокорина
Центральную площадь села Петропавловка в Бурятии скоро украсит ледовая композиция, к созданию которой уже приступил скульптор из Словакии. Известный художник Мариан Иванчак много путешествовал по миру и долго жил в Англии, но однажды, приехав в Бурятию, влюбился в местную природу и понял, что хочет жить именно здесь.
Как сообщили в группе Администрации Джидинского района, Мариан приступил к работе по созданию ледовой композиции к Республиканским зимним сельским играм. Скульптура станет настоящей жемчужиной праздника, как для гостей, так и для спортсменов.
Фото: Администрация Джидинского района
Тегискульптура лед