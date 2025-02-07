Опарыши в еде, бутылки с мочой и дохлые крысы

Согласно исследованию одной из аналитических компаний, покупки на маркетплейсах совершают более 80% россиян. Формат онлайн-шопинга глубоко проник в повседневность и уже вряд ли ее покинет. Такой механизм, собственно, подразумевает под собой целую логистическую систему: отгрузку товаров, сборку, фасовку, упаковку, сортировку и так далее. А всем этим, соответственно, занимается рабочая сила, которая не понаслышке знает всю подноготную.- О возможности посотрудничать с маркетплейсом я узнала через сайт объявлений. Вакансия была стандартная - сборщик заказов, заработная плата от 100 000 рублей. Трудовой договор заключила на месяц, но отработала лишь пару недель из-за непредвиденных обстоятельств… мой отец заболел, - рассказывает Мария Овчинникова. - В Тверской области меня уже ждали, там на складе я прошла обучение, постепенно влилась в работу, но через несколько дней нашу бригаду перераспределили в Москву.Помимо отклика на среднестатистическую вакансию, через интернет-сервис цифровых объявлений можно прибегнуть к заполнению анкеты с ее последующей отправкой в филиал того или иного маркетплейса. Делается это при помощи специального приложения. Таковое сейчас имеется буквально у всех торговых площадок. Тем не менее определенная часть людей приходит работать на склад благодаря сарафанному радио. Например, как наш следующий гость материала Иван Лихачев.- На складе у меня друг работал, где-то год к тому времени, он то меня и позвал. Скачал приложение, заполнил анкету, мою кандидатуру одобрили, затем я приобрел для себя билет и поехал в Москву. По прибытии меня встретил приятель, и мы отправились до общежития, - говорит молодой человек. - Не сказать, что прям золотые горы были обещаны, но максимально мой друг получал за месяц 150 - 170 тыс. рублей. Зависело это от количества собранных им заказов.Общежития для сотрудников - неотъемлемая часть бизнеса с форматом «кочующего пролетария». Сегодня у тебя есть рабочий, а завтра уже уволился. Поэтому жилищные условия такого типа позволяют сократить работодателю внушительную часть расходов, приходящуюся на альтернативную версию - аренду квартир.- У нас бригадир попался хороший, был всегда рядом. С тем же заселением в бесплатное общежитие поспособствовал, но оно, конечно, было… отвратное. Малоэтажное здание советской эпохи, обшарпанные стены, разваливающаяся сантехника, - сморщив лоб, вспоминает Мария. - В комнате было три двухъярусных железных кровати. Туалет и душ представляли собой пять-шесть кабинок, до них надо пройти весь коридор. При этом желательно взяв кого-то с собой, чтобы тот постоял на стреме.Ивану же, в отличие от Марии, повезло больше. Молодой человек заселился в общежитие квартирного типа. Эта была московская пятиэтажка с комфортабельными условиями ценой в 6 - 7 тыс. рублей за месяц.Рабочий день начинается стандартно: ранний подъем, скорый завтрак и бегом на автобус. По прибытии сотрудник переодевается в спецодежду (к слову, она не везде выдается бесплатно. - Прим. ред.), а затем его проверяют металлодетектором. Смартфон, разумеется, остается на полочке индивидуального шкафчика в раздевалке. Сотрудникам разрешается проносить лишь «простой» телефон, кнопочный. Почему? Одна из основных версий: «чтобы предотвратить фотографирование складских процессов». Запасная, но не менее правдивая: «чтобы недобросовестные работники не подменяли свои смартфоны на более дорогие из заказов».- Да, с собой ты ничего не берешь, проходишь металлодетектор, снимаешь обувь. Тебя, по сути, полностью досматривают как на входе, так и на выходе. Казалось бы, как тут что-нибудь пронесешь, но люди проносят, - разводит руками Иван Лихачев. - У нас уволили парня за кражу трусов. Утром он зашел на склад в одних, а вечером вышел уже в других. Охрана по камерам посмотрела и увидела, так сказать, несоответствие. Свое старое исподнее, судя по всему, он попросту бросил где-то на складе.Молодой человек привел немало подобных примеров. Какие-то были смешными из-за провалов, а какие-то уже «тянули» на срок. Один из членов бригады неоднократно проносил во рту беспроводные наушники, компактные модели часов и кейсы с контактными линзами.Если прошерстить новостную ленту, то можно наткнуться на массу подобных историй. Одна из наиболее ярких - кража видеокарт. Несколько лет назад сотрудники одного из складов взломали сейф и украли компьютерную технику общей стоимостью 4 млн рублей. Чуть позже эту шайку халявщиков задержала полиция.Растворимый кофе и чай, мармелад, конфетки, соленый грильяж, варенье без сахара, питательные батончики, итальянская паста, крупы, корма для животных и многое-многое прочее - все это можно приобрести онлайн. Вот только еда хранится вместе с другими товарами. Продукты питания отдельно не сортируют, они просто складываются, по сути, вместе с одеждой и бытовой химией. Исключением могут быть разве что скоропортящиеся товары, для которых на складах предусмотрены холодильные камеры.- Больше всего меня раздражала антисанитария и бесконечная грязь. На складе, где работала я, было много кормов для животных. Пакетики с влажным кормом рвутся время от времени, и в них только так возникают опарыши. Ой, этих копошащихся червей мне уже не забыть… Помню, собирала заказ, вроде как это был корм для кошек, так там очень сильно от него коробка промокла, что прямо в руках у меня развалилась, - поджимает губы Мария Овчинникова. - Склады убираются, но они настолько громадные, что невозможно уследить за каждым углом. Поэтому да, бывают опарыши, бывают мыши. Грызуны, как мертвые, так и живые, встречаются. Порой пройдешь мимо стеллажа, а там прям на полке лежит «шерстяной трупик».Для сильных желудком аппетит подобное не испортит. А вот сопереживание физическому состоянию другого - возможно.- Лично я на складе мышей не видел и ничего сверхъестественного с продаваемой едой не наблюдал. Однако приобрел для себя грустный опыт взаимодействия с бытовой химией, - задумавшись, констатирует Иван. - Для нее там отведен целый ряд, который представлял из себя хаос. Как-то раз я собирал заказ и полез за товаром в коробку, а когда вынул руку обратно - увидел ожог. Банка с растворителем оказалась не до конца закрытой, и он разлился. Моя рука зажила быстро, но я потом еще долго почесывался. На этом ряду никто не любил работать. Так сказать, «опытные бойцы» обходили его стороной и отправляли туда собирать заказы стажеров. Вдобавок именно там можно обзавестись огромными штрафами за потерянные товары.С Лихачевым мы долго вели беседу. Он то и дело припоминал что-то мелкое, относительно незначительное из своей практики, но доставляющее моральный дискомфорт. Например, бутылки с мочой.- Мерзкого я видел немного, но больше всего мне запомнились эти бутылки. Понимаете… склад огромный, это порядка пяти этажей, уходящих за горизонт. Ты вот идешь-идешь, затем смотришь на какую-то полку, а там «сюрприз». Бутылочка с сомнительным содержимым. Я бы еще понял, если бы их хоть закрывали крышечками, но нет же, стоят открытые. За день таких находил штук по шесть-восемь. Камеры, разумеется, есть, но не охватывают весь склад. В некоторых «слепых зонах» люди даже занимались любовью, - улыбнувшись, подмигивает Иван.Бытует мнение, что «деньги не пахнут». Если у человека есть в финансах потребность, то можно и потерпеть. Но стоит ли это банкнот?- На самом деле своим опытом работы на складе я очень довольна. Коллектив мне попался хороший, веселый. Многие смеялись над тем, что я неторопливо хожу. Это правда. По сравнению с остальными, я была черепахой. Склад - это физический труд. Надо рассчитывать свои силы. Мне, как человеку уже совсем не юного возраста, было непросто, - подводит итоги своей работы на складе Мария Овчинникова. - Каждая смена длилась 12 часов. За это время нужно выполнить норму - собрать около 1,5 тыс. товаров. Если успеваешь, то нормально получаешь. Разбогатеть мне не удалось, пришлось возвращаться домой. Но что-то все равно заработала, с собой увезла 60 000 рублей. Приятным бонусом стало то, что я еще похудела. Килограммов десять точно сбросила.Наш второй собеседник, молодой человек, тоже остался доволен бывшей работой.- Деньги. Деньги - самый большой плюс подобной работы. Я всегда сразу откладывал на общежитие, а далее зарабатывал на то, что хотел. В день мог 10 000 рублей получить и уйти по делам. Сумма опять же зависит от того, как ты работаешь. Лично я человек довольно ленивый, мог три дня походить, а потом семь отдыхать, - постепенно завершает наш разговор Иван Лихачев. - У нас график был более чем свободный. Можно поработать всего час, а можно и весь день. Сколько самому хочется. Денег увез я немного, но зато прожил около полугода в Москве и ни в чем себе не отказывал.