Общество 07.02.2025 в 09:24

Семья с детьми в Бурятии вынуждена жить в курятнике

Их дом сгорел в начале февраля
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Текст: Елена Кокорина
Семья с детьми в Бурятии вынуждена жить в курятнике

Семья с несовершеннолетними детьми в Заиграевском районе Бурятии уже несколько дней вынуждена ютиться в недостроенном тепляке вместе с курами. Их дом в поселке Онохой сгорел ночью 2 февраля и сейчас погорельцам требуется помощь.

Семья с двумя детьми осталась без крова из-за короткого замыкания, которое и вызвало пожар

- Мы намылись в бане, легли спать, уснули, тут ребятишки начали кричать о задымлении. Когда вскочили окно уже полыхало. Успели взять только документы и выбежали, в чем были» - рассказывает пострадавшая Юлия Алмазова.

Сейчас дом требует восстановления. Крыша сгорела полностью, залиты водой кухня и кладовка.

- Детей сначала временно разместили у родственников, но мальчишки скучали, и родственники привезли их обратно. Сейчас семья живет в тепляке вместе с курицами и будет благодарна за любую помощь в виде одежды для мальчиков (2-3 класс) или стройматериалов. Можно помочь также деньгами и перевести по номеру телефона 89969362026, Тинькоф, получатель Анатолий Леонидович Алмазов. Беда чужой не бывает, - пишут в группе районной газеты «Вперед».

Фото: ТГ-канал «Вперед.Заиграево»

 

 

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