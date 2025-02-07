В Москве пройдет Форум будущих технологий

«Зеленую химию», киборгизацию, биопечать, экологичные удобрения, материалы экстремальных характеристик и интеллектуальные материалы обсудят на Форуме будущих технологий 20–21 февраля в Москве.Ведущие российские и иностранные ученые, руководители корпораций и предприниматели, государственные деятели и инвесторы поговорят о трендах, вызовах и решениях для индустрии новых материалов и химии, рассмотрят передовые научные разработки и инновации, способные обеспечить технологическое лидерство России.«Сегодня Россия входит в топ-10 стран мира по объему исследований и разработок, у нас создается современная научная инфраструктура. В достижении технологического лидерства страны — национальной цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, — важнейшую роль играет взаимодействие представителей науки, бизнеса, государственных деятелей. На площадке Форума будущих технологий будут созданы все условия для такого объединения. В этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения наших ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки», — отметил заместитель председателя правительства России, сопредседатель Организационного комитета Форума будущих технологий Дмитрий Чернышенко.Форум проводится ежегодно с 2023 года при поддержке правительства России. Главной темой каждый год становится новая технологическая область, которая имеет огромный потенциал и может обеспечить технологический суверенитет и лидерство страны.