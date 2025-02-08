Общество 08.02.2025 в 07:00
Новая кожа для новой жизни
В улан-удэнские больницы завезли уникальную разработку
Текст: Татьяна Жамсуева
В новостях уже много писали про научную разработку от наших ученых биологов - аналог живой кожи, который способен помочь людям при ожогах и ранениях. В конце 2024 года изобретение официально зарегистрировали, теперь у него есть торговое название «Новоскин», что переводится как «новая кожа». «Номер один» решил поговорить с одним из разработчиков инновационного продукта.
Мост от науки до производства
Арюна Цыбденова - талантливая выпускница БГУ им. Доржи Банзарова по специальности «биология», кандидат биологических наук. Еще в школе по совету своего учителя начала принимать участие в олимпиадах по биологии, поэтому выбор будущей профессии был в какой-то степени предопределен.
После окончания высшего учебного заведения поступила в магистратуру в Пущинский государственный университет по той же специальности. Затем окончила аспирантуру в РАН в Институте медико-биологических проблем (г. Москва). После чего осталась работать в лаборатории при институте. Позже успела поработать в биотехнологической лаборатории в Москве. Но вскоре по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться в Улан-Удэ.
Как выяснилось, совсем не зря, потому что Арюна Цыбденова стала одним из разработчиков инновационного продукта. На данный момент Арюна Цыбденова работает заведующей лабораторией МИП «Байкальский центр биотехнологий», ведущим инженером-биотехнологом ООО «Шэнэскин» и научным сотрудником лаборатории биотехнологий в БГУ им. Доржи Банзарова.
- По приезде в Улан-Удэ я работала в эколого-биологическом центре дополнительного образования. В 2016 году меня пригласил БГУ в недавно созданную лабораторию биотехнологий, которую возглавил Эрдэм Дашанимаев (один из разработчиков. - Прим. ред.). Он тоже биолог, вернее, биофизик. На тот момент выиграли региональный грант и начали работать над разработкой. Но сама идея создания и поддержка такой лаборатории принадлежит директору медицинского центра Юрию Балханову, - детально вспоминает ученый-биолог Арюна. - Ему очень хотелось, чтобы клеточные медицинские технологии развивались в Бурятии. Таким образом благодаря партнерству БГУ и частной медицинской компании «Диагрупп» началась деятельность по созданию ранозаживляющих покрытий на основе коллагена и ламинина.
Сама формула предложена Эрдэмом Дашинимаевым. Но коллагеновых ранозаживляющих разработок в мире множество, целые институты работают над ними. А зарегистрированных изделий, которые пошли в производство и дошли до потребителя, - единицы. Тут должна быть большая команда, которая будет создавать мост между наукой и конечным потребителем. Чтобы зарегистрировать препарат в Росздравнадзоре, необходимы огромные усилия и время для прохождения всех сложных процессов. Поэтому на этом этапе обязательно нужна команда, кто будет двигать весь процесс.
Биотехнологии в регионах
На тот момент университет был заинтересован, чтобы разработки ученых дальше развивались, поэтому было создано малое инновационное предприятие «Байкальский центр биотехнологий», в рамках которого продолжена работа над инновационным продуктом. МИП создан на базе Бурятского государственного университета, а инициатором и инвестором стал Медицинский центр «Диамед» (ныне «Диагрупп». - Прим. ред.).
- Я и по сей день являюсь заведующей лабораторией, где идеи и разработки стараемся передать в производственное русло. Также был создан патент, который охраняет идею ранозаживляющего средства - коллагено-ламиниловая матрица на основе клеточных технологий. Помню, что в 2017 году на конференции в Москве рассказывала о клеточных биотехнологиях и аудитория смеялась. Потому что данные технологии давно там применялись, еще с 50-х годов. Они сильно удивлялись, что в регионах такого нет. А теперь вот есть, - улыбаясь, рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией Цыбденова. - Эту историю начинали всего три человека: Эрдэм Дашанимаев, Юрий Балханов и я. А на данный момент у нас уже огромная производственная компания в промышленном парке под названием «Шэнэскин», и мы являемся резидентами «Сколково».
Помощь при ожогах и ранах
На вопрос «почему решили разрабатывать именно ранозаживляющие средства» ученая ответила, что, во-первых, данное средство востребовано, а во-вторых, это было проще создавать. С чего-то же нужно начинать, уточняет биолог. На данный момент процесс производства углубился и усложнился, разрабатывается новая линейка инновационных продуктов.
Со слов ученого-биолога, их разработка очень эффективна при ожогах, трофических язвах, длительно незаживающих ранах, скальпированных ранах и пролежнях.
- Мы хотели найти альтернативу традиционной пересадке, которая облегчила бы заживление ожогов, порезов и трофических язв, - комментирует руководитель Юрий Балханов. - Их накладывают на рану, после чего в течение двух недель они полностью растворяются в организме. При необходимости процедура повторяется. На месте аналога кожи появляется молодая и эластичная ткань, что позволяет избежать грубых рубцов, которые часто сковывают движения и портят внешность.
Разработка бурятских ученых выглядит как желе - диски размером 5,5 см и толщиной 2 мм. Они состоят из двух белков: коллагена и ламинина, который отвечает за нарастание новой кожи. Диски прикладывают к ране и забинтовывают сверху.
- Диск накладывается на рану, которая закрывается разными повязочными средствами. Пленка является биодеградированной благодаря компонентам. Пока не биодеградировала (разложилась), она создает условия для восстановления и регенерации кожи. Срок биоразложения составляет 10 - 15 дней, - поясняет разработчик Арюна Цыбденова.
Что немаловажно, созданный препарат, который производится в Бурятии, со слов руководителя, ощутимо дешевле: западные аналоги стоят порядка 1000 долларов за единицу продукции, а созданный нашими учеными - в десять раз меньше. Все потому, что коллаген-ламининовая матрица сделана на основе коллагена первого типа - из сухожилий рогатого скота, а потому хранится до года в обычном холодильнике, а стОит в десятки раз меньше. Когда производство достигнет промышленных масштабов, цена упаковки будет равна примерно 5 тыс. рублей, пояснил руководитель инноваций.
- Наше раневое покрытие не имеет прямых аналогов в мире, что подтверждается патентами РФ, КНР и Германии. В этом году планируется получение патента США, - добавил кандидат медицинских наук Балханов.
Клинические исследования данного медицинского средства проводились на базе Рязанского государственного медицинского университета, сообщила Арюна Цыбденова. Единственным правообладателем патента является ООО «Шэнэскин».
Разработка в деле
Также известно, что использовали разработку для 11-летней девочки с ожогом 45% поверхности кожи. Помимо этих случаев, проведены клинические испытания.
На данный момент препарат уже введен в список услуг некоторых больниц. Продукт представляет главный комбустиолог Бурятии хирург Сергей Бутуханов. Жители Бурятии могут воспользоваться медицинской услугой по системе обязательного медицинского страхования.
- Мы шли к этому в течение пяти лет, еще разработка шла пять лет, в итоге десять лет. И вот наконец-то наша разработка дошла до пациентов, что безумно радует нас, - сказала разработчик аналога кожи. - Ведь до ноября 2024 года мы не могли помочь людям без регистрационного удостоверения, даже имея на руках данный препарат. А сейчас это доступно.
Хоть биология - точная наука, требующая и качественных, и количественных доказательств, но, с другой стороны, это и творческая работа. Смешивая те или иные компоненты, можно получить совершенно разные результаты.
- То, чем я занимаюсь, это очень интересно. Биолог - более расширенное понятие. Специальность, позволяющая работать в разных процессах и этапах, нежели техническая, - поделилась мыслями научный сотрудник лаборатории биотехнологий Арюна Цыбденова. - Нравится, что у меня есть возможность заниматься прикладной и фундаментальной наукой. Сейчас биомедицина очень развивается.
В планах у Арюны в дальнейшем больше внимания уделять именно научной деятельности и передаче знаний подрастающему поколению.
Очень отрадно за то, что в Бурятии есть и возвращаются ученые, инициативные люди, готовые посвятить свое время в науку, которая, как известно, является двигателем прогресса. И, главное, научные разработки выходят за пределы узких кругов ученых, не пылятся в каталогах библиотек, а находят применение в разных сферах жизнедеятельности человека.
Фото: «Номер один»
Мост от науки до производства
Арюна Цыбденова - талантливая выпускница БГУ им. Доржи Банзарова по специальности «биология», кандидат биологических наук. Еще в школе по совету своего учителя начала принимать участие в олимпиадах по биологии, поэтому выбор будущей профессии был в какой-то степени предопределен.
После окончания высшего учебного заведения поступила в магистратуру в Пущинский государственный университет по той же специальности. Затем окончила аспирантуру в РАН в Институте медико-биологических проблем (г. Москва). После чего осталась работать в лаборатории при институте. Позже успела поработать в биотехнологической лаборатории в Москве. Но вскоре по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться в Улан-Удэ.
Как выяснилось, совсем не зря, потому что Арюна Цыбденова стала одним из разработчиков инновационного продукта. На данный момент Арюна Цыбденова работает заведующей лабораторией МИП «Байкальский центр биотехнологий», ведущим инженером-биотехнологом ООО «Шэнэскин» и научным сотрудником лаборатории биотехнологий в БГУ им. Доржи Банзарова.
- По приезде в Улан-Удэ я работала в эколого-биологическом центре дополнительного образования. В 2016 году меня пригласил БГУ в недавно созданную лабораторию биотехнологий, которую возглавил Эрдэм Дашанимаев (один из разработчиков. - Прим. ред.). Он тоже биолог, вернее, биофизик. На тот момент выиграли региональный грант и начали работать над разработкой. Но сама идея создания и поддержка такой лаборатории принадлежит директору медицинского центра Юрию Балханову, - детально вспоминает ученый-биолог Арюна. - Ему очень хотелось, чтобы клеточные медицинские технологии развивались в Бурятии. Таким образом благодаря партнерству БГУ и частной медицинской компании «Диагрупп» началась деятельность по созданию ранозаживляющих покрытий на основе коллагена и ламинина.
Сама формула предложена Эрдэмом Дашинимаевым. Но коллагеновых ранозаживляющих разработок в мире множество, целые институты работают над ними. А зарегистрированных изделий, которые пошли в производство и дошли до потребителя, - единицы. Тут должна быть большая команда, которая будет создавать мост между наукой и конечным потребителем. Чтобы зарегистрировать препарат в Росздравнадзоре, необходимы огромные усилия и время для прохождения всех сложных процессов. Поэтому на этом этапе обязательно нужна команда, кто будет двигать весь процесс.
Биотехнологии в регионах
На тот момент университет был заинтересован, чтобы разработки ученых дальше развивались, поэтому было создано малое инновационное предприятие «Байкальский центр биотехнологий», в рамках которого продолжена работа над инновационным продуктом. МИП создан на базе Бурятского государственного университета, а инициатором и инвестором стал Медицинский центр «Диамед» (ныне «Диагрупп». - Прим. ред.).
- Я и по сей день являюсь заведующей лабораторией, где идеи и разработки стараемся передать в производственное русло. Также был создан патент, который охраняет идею ранозаживляющего средства - коллагено-ламиниловая матрица на основе клеточных технологий. Помню, что в 2017 году на конференции в Москве рассказывала о клеточных биотехнологиях и аудитория смеялась. Потому что данные технологии давно там применялись, еще с 50-х годов. Они сильно удивлялись, что в регионах такого нет. А теперь вот есть, - улыбаясь, рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией Цыбденова. - Эту историю начинали всего три человека: Эрдэм Дашанимаев, Юрий Балханов и я. А на данный момент у нас уже огромная производственная компания в промышленном парке под названием «Шэнэскин», и мы являемся резидентами «Сколково».
Помощь при ожогах и ранах
На вопрос «почему решили разрабатывать именно ранозаживляющие средства» ученая ответила, что, во-первых, данное средство востребовано, а во-вторых, это было проще создавать. С чего-то же нужно начинать, уточняет биолог. На данный момент процесс производства углубился и усложнился, разрабатывается новая линейка инновационных продуктов.
Со слов ученого-биолога, их разработка очень эффективна при ожогах, трофических язвах, длительно незаживающих ранах, скальпированных ранах и пролежнях.
- Мы хотели найти альтернативу традиционной пересадке, которая облегчила бы заживление ожогов, порезов и трофических язв, - комментирует руководитель Юрий Балханов. - Их накладывают на рану, после чего в течение двух недель они полностью растворяются в организме. При необходимости процедура повторяется. На месте аналога кожи появляется молодая и эластичная ткань, что позволяет избежать грубых рубцов, которые часто сковывают движения и портят внешность.
Разработка бурятских ученых выглядит как желе - диски размером 5,5 см и толщиной 2 мм. Они состоят из двух белков: коллагена и ламинина, который отвечает за нарастание новой кожи. Диски прикладывают к ране и забинтовывают сверху.
- Диск накладывается на рану, которая закрывается разными повязочными средствами. Пленка является биодеградированной благодаря компонентам. Пока не биодеградировала (разложилась), она создает условия для восстановления и регенерации кожи. Срок биоразложения составляет 10 - 15 дней, - поясняет разработчик Арюна Цыбденова.
Что немаловажно, созданный препарат, который производится в Бурятии, со слов руководителя, ощутимо дешевле: западные аналоги стоят порядка 1000 долларов за единицу продукции, а созданный нашими учеными - в десять раз меньше. Все потому, что коллаген-ламининовая матрица сделана на основе коллагена первого типа - из сухожилий рогатого скота, а потому хранится до года в обычном холодильнике, а стОит в десятки раз меньше. Когда производство достигнет промышленных масштабов, цена упаковки будет равна примерно 5 тыс. рублей, пояснил руководитель инноваций.
- Наше раневое покрытие не имеет прямых аналогов в мире, что подтверждается патентами РФ, КНР и Германии. В этом году планируется получение патента США, - добавил кандидат медицинских наук Балханов.
Клинические исследования данного медицинского средства проводились на базе Рязанского государственного медицинского университета, сообщила Арюна Цыбденова. Единственным правообладателем патента является ООО «Шэнэскин».
Разработка в деле
Как выяснилось, в Бурятии уже есть пациенты, которым использовали инновационное раневое покрытие. Например, 53-летний мужчина с диагнозом «ожог более 40% поверхности кожи» стал одним из первых, кому применили новую разработку - часть раны заживили с помощью аналога живой кожи.
Также известно, что использовали разработку для 11-летней девочки с ожогом 45% поверхности кожи. Помимо этих случаев, проведены клинические испытания.
На данный момент препарат уже введен в список услуг некоторых больниц. Продукт представляет главный комбустиолог Бурятии хирург Сергей Бутуханов. Жители Бурятии могут воспользоваться медицинской услугой по системе обязательного медицинского страхования.
- Мы шли к этому в течение пяти лет, еще разработка шла пять лет, в итоге десять лет. И вот наконец-то наша разработка дошла до пациентов, что безумно радует нас, - сказала разработчик аналога кожи. - Ведь до ноября 2024 года мы не могли помочь людям без регистрационного удостоверения, даже имея на руках данный препарат. А сейчас это доступно.
Хоть биология - точная наука, требующая и качественных, и количественных доказательств, но, с другой стороны, это и творческая работа. Смешивая те или иные компоненты, можно получить совершенно разные результаты.
- То, чем я занимаюсь, это очень интересно. Биолог - более расширенное понятие. Специальность, позволяющая работать в разных процессах и этапах, нежели техническая, - поделилась мыслями научный сотрудник лаборатории биотехнологий Арюна Цыбденова. - Нравится, что у меня есть возможность заниматься прикладной и фундаментальной наукой. Сейчас биомедицина очень развивается.
В планах у Арюны в дальнейшем больше внимания уделять именно научной деятельности и передаче знаний подрастающему поколению.
Очень отрадно за то, что в Бурятии есть и возвращаются ученые, инициативные люди, готовые посвятить свое время в науку, которая, как известно, является двигателем прогресса. И, главное, научные разработки выходят за пределы узких кругов ученых, не пылятся в каталогах библиотек, а находят применение в разных сферах жизнедеятельности человека.
Фото: «Номер один»
Тегинаука разработка