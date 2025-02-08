Новая кожа для новой жизни

Как выяснилось, в Бурятии уже есть пациенты, которым использовали инновационное раневое покрытие. Например, 53-летний мужчина с диагнозом «ожог более 40% поверхности кожи» стал одним из первых, кому применили новую разработку - часть раны заживили с помощью аналога живой кожи.





В новостях уже много писали про научную разработку от наших ученых биологов - аналог живой кожи, который способен помочь людям при ожогах и ранениях. В конце 2024 года изобретение официально зарегистрировали, теперь у него есть торговое название «Новоскин», что переводится как «новая кожа». «Номер один» решил поговорить с одним из разработчиков инновационного продукта.Арюна Цыбденова - талантливая выпускница БГУ им. Доржи Банзарова по специальности «биология», кандидат биологических наук. Еще в школе по совету своего учителя начала принимать участие в олимпиадах по биологии, поэтому выбор будущей профессии был в какой-то степени предопределен.После окончания высшего учебного заведения поступила в магистратуру в Пущинский государственный университет по той же специальности. Затем окончила аспирантуру в РАН в Институте медико-биологических проблем (г. Москва). После чего осталась работать в лаборатории при институте. Позже успела поработать в биотехнологической лаборатории в Москве. Но вскоре по семейным обстоятельствам ей пришлось вернуться в Улан-Удэ.Как выяснилось, совсем не зря, потому что Арюна Цыбденова стала одним из разработчиков инновационного продукта. На данный момент Арюна Цыбденова работает заведующей лабораторией МИП «Байкальский центр биотехнологий», ведущим инженером-биотехнологом ООО «Шэнэскин» и научным сотрудником лаборатории биотехнологий в БГУ им. Доржи Банзарова.- По приезде в Улан-Удэ я работала в эколого-биологическом центре дополнительного образования. В 2016 году меня пригласил БГУ в недавно созданную лабораторию биотехнологий, которую возглавил Эрдэм Дашанимаев (один из разработчиков. - Прим. ред.). Он тоже биолог, вернее, биофизик. На тот момент выиграли региональный грант и начали работать над разработкой. Но сама идея создания и поддержка такой лаборатории принадлежит директору медицинского центра Юрию Балханову, - детально вспоминает ученый-биолог Арюна. - Ему очень хотелось, чтобы клеточные медицинские технологии развивались в Бурятии. Таким образом благодаря партнерству БГУ и частной медицинской компании «Диагрупп» началась деятельность по созданию ранозаживляющих покрытий на основе коллагена и ламинина.Сама формула предложена Эрдэмом Дашинимаевым. Но коллагеновых ранозаживляющих разработок в мире множество, целые институты работают над ними. А зарегистрированных изделий, которые пошли в производство и дошли до потребителя, - единицы. Тут должна быть большая команда, которая будет создавать мост между наукой и конечным потребителем. Чтобы зарегистрировать препарат в Росздравнадзоре, необходимы огромные усилия и время для прохождения всех сложных процессов. Поэтому на этом этапе обязательно нужна команда, кто будет двигать весь процесс.На тот момент университет был заинтересован, чтобы разработки ученых дальше развивались, поэтому было создано малое инновационное предприятие «Байкальский центр биотехнологий», в рамках которого продолжена работа над инновационным продуктом. МИП создан на базе Бурятского государственного университета, а инициатором и инвестором стал Медицинский центр «Диамед» (ныне «Диагрупп». - Прим. ред.).- Я и по сей день являюсь заведующей лабораторией, где идеи и разработки стараемся передать в производственное русло. Также был создан патент, который охраняет идею ранозаживляющего средства - коллагено-ламиниловая матрица на основе клеточных технологий. Помню, что в 2017 году на конференции в Москве рассказывала о клеточных биотехнологиях и аудитория смеялась. Потому что данные технологии давно там применялись, еще с 50-х годов. Они сильно удивлялись, что в регионах такого нет. А теперь вот есть, - улыбаясь, рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией Цыбденова. - Эту историю начинали всего три человека: Эрдэм Дашанимаев, Юрий Балханов и я. А на данный момент у нас уже огромная производственная компания в промышленном парке под названием «Шэнэскин», и мы являемся резидентами «Сколково».На вопрос «почему решили разрабатывать именно ранозаживляющие средства» ученая ответила, что, во-первых, данное средство востребовано, а во-вторых, это было проще создавать. С чего-то же нужно начинать, уточняет биолог. На данный момент процесс производства углубился и усложнился, разрабатывается новая линейка инновационных продуктов.Со слов ученого-биолога, их разработка очень эффективна при ожогах, трофических язвах, длительно незаживающих ранах, скальпированных ранах и пролежнях.- Мы хотели найти альтернативу традиционной пересадке, которая облегчила бы заживление ожогов, порезов и трофических язв, - комментирует руководитель Юрий Балханов. - Их накладывают на рану, после чего в течение двух недель они полностью растворяются в организме. При необходимости процедура повторяется. На месте аналога кожи появляется молодая и эластичная ткань, что позволяет избежать грубых рубцов, которые часто сковывают движения и портят внешность.Разработка бурятских ученых выглядит как желе - диски размером 5,5 см и толщиной 2 мм. Они состоят из двух белков: коллагена и ламинина, который отвечает за нарастание новой кожи. Диски прикладывают к ране и забинтовывают сверху.- Диск накладывается на рану, которая закрывается разными повязочными средствами. Пленка является биодеградированной благодаря компонентам. Пока не биодеградировала (разложилась), она создает условия для восстановления и регенерации кожи. Срок биоразложения составляет 10 - 15 дней, - поясняет разработчик Арюна Цыбденова.Что немаловажно, созданный препарат, который производится в Бурятии, со слов руководителя, ощутимо дешевле: западные аналоги стоят порядка 1000 долларов за единицу продукции, а созданный нашими учеными - в десять раз меньше. Все потому, что коллаген-ламининовая матрица сделана на основе коллагена первого типа - из сухожилий рогатого скота, а потому хранится до года в обычном холодильнике, а стОит в десятки раз меньше. Когда производство достигнет промышленных масштабов, цена упаковки будет равна примерно 5 тыс. рублей, пояснил руководитель инноваций.- Наше раневое покрытие не имеет прямых аналогов в мире, что подтверждается патентами РФ, КНР и Германии. В этом году планируется получение патента США, - добавил кандидат медицинских наук Балханов.Клинические исследования данного медицинского средства проводились на базе Рязанского государственного медицинского университета, сообщила Арюна Цыбденова. Единственным правообладателем патента является ООО «Шэнэскин».Также известно, что использовали разработку для 11-летней девочки с ожогом 45% поверхности кожи. Помимо этих случаев, проведены клинические испытания.На данный момент препарат уже введен в список услуг некоторых больниц. Продукт представляет главный комбустиолог Бурятии хирург Сергей Бутуханов. Жители Бурятии могут воспользоваться медицинской услугой по системе обязательного медицинского страхования.- Мы шли к этому в течение пяти лет, еще разработка шла пять лет, в итоге десять лет. И вот наконец-то наша разработка дошла до пациентов, что безумно радует нас, - сказала разработчик аналога кожи. - Ведь до ноября 2024 года мы не могли помочь людям без регистрационного удостоверения, даже имея на руках данный препарат. А сейчас это доступно.Хоть биология - точная наука, требующая и качественных, и количественных доказательств, но, с другой стороны, это и творческая работа. Смешивая те или иные компоненты, можно получить совершенно разные результаты.- То, чем я занимаюсь, это очень интересно. Биолог - более расширенное понятие. Специальность, позволяющая работать в разных процессах и этапах, нежели техническая, - поделилась мыслями научный сотрудник лаборатории биотехнологий Арюна Цыбденова. - Нравится, что у меня есть возможность заниматься прикладной и фундаментальной наукой. Сейчас биомедицина очень развивается.В планах у Арюны в дальнейшем больше внимания уделять именно научной деятельности и передаче знаний подрастающему поколению.Очень отрадно за то, что в Бурятии есть и возвращаются ученые, инициативные люди, готовые посвятить свое время в науку, которая, как известно, является двигателем прогресса. И, главное, научные разработки выходят за пределы узких кругов ученых, не пылятся в каталогах библиотек, а находят применение в разных сферах жизнедеятельности человека.Фото: «Номер один»