У Юлии Жамбаловой появятся новые помощники

У Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой появились новые общественные работники по вопросам, связанных со специальной военной операцией.

- Новыми помощниками стали Михаил Александрович Босхолов, председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции и заместитель председателя Павел Валерьевич Федоров. Оба являются ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции и профессионалами своего дела. Награждены множественными медалями за отвагу, воинскую доблесть и боевые заслуги, - сообщили в приемной Уполномоченного.

На первой рабочей встрече новые помощники план совместных действий по решению проблем, возникающих у ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также были вручены удостоверения общественных помощников.

Юлия Жамбалова отметила, что новые помощники позволят оперативно реагировать на обращения, отслеживать обстановку по соблюдению прав и законных интересов граждан. Также Уполномоченный поддержала ряд озвученных общественными помощниками предложений.

Фото: Уполномоченный по правам человека в РБ