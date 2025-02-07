Общество 07.02.2025 в 11:11

У Юлии Жамбаловой появятся новые помощники

Они будут помогать по вопросам, связанным со специальной военной операцией
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
У Юлии Жамбаловой появятся новые помощники

У Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой появились новые общественные работники по вопросам, связанных со специальной военной операцией.

- Новыми помощниками стали Михаил Александрович Босхолов, председатель Ассоциации ветеранов специальной военной операции и заместитель председателя Павел Валерьевич Федоров. Оба являются ветеранами боевых действий, участниками специальной военной операции и профессионалами своего дела. Награждены множественными медалями за отвагу, воинскую доблесть и боевые заслуги, - сообщили в приемной Уполномоченного.

На первой рабочей встрече новые помощники план совместных действий по решению проблем, возникающих у ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, а также были вручены удостоверения общественных помощников.

Юлия Жамбалова отметила, что новые помощники позволят оперативно реагировать на обращения, отслеживать обстановку по соблюдению прав и законных интересов граждан. Также Уполномоченный поддержала ряд озвученных общественными помощниками предложений.  

 

Фото: Уполномоченный по правам человека в РБ

Все новости

В Бурятии бизнесмен соблазнил лесника
07.02.2025 в 11:19
У Юлии Жамбаловой появятся новые помощники
07.02.2025 в 11:11
Неисправный колодец в Улан-Удэ оставил без воды 160 домов
07.02.2025 в 10:55
Обновление гардероба для улан-удэнки обернулось надувательством
07.02.2025 в 10:34
В Бурятии «умирает» монгольский бизнес
07.02.2025 в 10:22
Яна Енина из Бурятии стала серебряной медалисткой чемпионата России
07.02.2025 в 10:16
Двухметровая лосиха в нацпарке Бурятии вышла на дорогу
07.02.2025 в 09:54
В Бурятии «Лэнд Крузер» врезался в автомобиль с маленькими детьми
07.02.2025 в 09:43
Автоледи из Бурятии сбила велосипедиста
07.02.2025 в 09:40
Жителям дома-сауны в Улан-Удэ выдадут пушки
07.02.2025 в 09:30
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 февраля

Читайте также
Семья с детьми в Бурятии вынуждена жить в курятнике
Их дом сгорел в начале февраля
07.02.2025 в 09:24
Больничный для самозанятого
Что важно знать?
07.02.2025 в 09:00
В Москве пройдет Форум будущих технологий
Там соберутся ведущие ученые, руководители корпораций и предприниматели
07.02.2025 в 08:51
Опарыши в еде, бутылки с мочой и дохлые крысы
Улан-удэнцы рассказали о «прелестях» работы на маркетплейсах
07.02.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru