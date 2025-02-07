От передоза наркоманка в Улан-Удэ вышла на связь с невидимкой

В Улан-Удэ задержали шумную наркоманку, которая от дозы синтетики потеряла связь с реальностью и разговаривала с невидимыми людьми в пустом номере гостиницы. Администратор вызвала подмогу и неадекватную жительницу Гусиноозерска доставили в полицию.

Ее задержание происходило сегодня, 7 февраля, в одной из гостиниц Октябрьского района г. Улан-Удэ. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии прибыл на охраняемый объект по сигналу тревожной кнопки.

- Администратор гостиницы пояснила, что в одном из номеров постоялица ведет себя неадекватно, кричит и шумит. В номере сотрудники обнаружили женщину с явными признаками наркотического опьянения. Поведение ее было странным, она искала посторонних людей в номере и с кем-то громко разговаривала. В ходе осмотра номера на кровати были обнаружены стеклянная трубка для употребления запрещенных веществ, а также пакет с порошкообразным веществом, предположительно наркотиком, - рассказали в Росгвардии республики.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. 35-летняя жительница Гусиноозерска была задержана и доставлена в полицию, где созналась в употреблении наркотических веществ. Найденное в номере вещество отправлено на экспертизу, по результатам которой будет принято правовое решение.

Фото: Росгвардия Бурятии