Деревьям в Улан-Удэ подняли штамб

В мэрии города Улан-Удэ рассказали, что деревьям столицы подняли штамб, чтобы сделать их визуально привлекательными. Лесники уверяют, что такая корректировка сделает их безопасными и улучшит устойчивость к сильным ветрам.

Для начала, пожалуй, поясним, что штамб – это часть ствола дерева от корней до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны.

– Поднятие штамба нужно для формирования ствола, чтобы дерево росло вверх, а не вширь. В городских условиях поднятие штамбов и вырезка порослей – необходимость и способ сделать деревья очень красивыми. Ярким примером является аллея яблонь на улице Ленина, – рассказала директор лесничества Светлана Григорьева.

В МУП «Городское лесничество» добавили, что в 2023 году было обработано 2,5 тысячи деревьев, а в 2024 уже свыше 20 тысяч, чтоб больше предыдущего показателя в 8 раз.

Фото: мэрия города