Монголия построит отдельную железную дорогу в Китай

В Монголии кабинет министров на своем очередном заседании предоставил министру промышленности и минеральных ресурсов Цэвэгдоржийн Туваану и министру транспорта и автомобильных дорог Борхуугийн Дэлгэрсайхану право подписать соглашение по проекту строительства трансграничной железной дороги, соединяющей пограничные переходы Гашуунсухайт (Монголия) и Ганцмод (Китай) для прямой поставки угля в Китай. Ранее уголь поставлялся лишь по автомобильной дороге, что приводило к удорожанию экспорта, сообщает ИА «Монцамэ».Проект соглашения о сотрудничестве в области увеличения объемов торговли углем и мощности угольного месторождения Таван Толгой и строительства трансграничной железной дороги Гашуунсухайт-Ганцмод был доработан после включения предложений членов соответствующего комитета Великого Государственного Хурала. Эти предложения были переданы китайской стороне, и в результате проект соглашения был окончательно согласован для заключения.Монголия активно развивает экспортную инфраструктуру, позволяющую отправлять сырье в южном направлении - наиболее перспективном для увеличения экспортных доходов страны.