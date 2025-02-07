Общество 07.02.2025 в 17:02

«Во время МРТ отнялись ноги»

Врачи спасли сибиряка с грыжей в шее, парализовавшей его
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Текст: КП-Новосибирск
«Во время МРТ отнялись ноги»
Фото: Никита Манько, КП-Новосибирск
50-летний Виталий Сарычев работал программистом, увлекался альпинизмом, вёл здоровый образ жизни. В прошлом году он с женой пошел в поход на Алтае, внезапно мужчине стало плохо. Появились боли в спине, усталость, он еле передвигал ногами. Супруги вернулись в Новосибирск, Виталий лёг в больницу.

— Я сходил в поликлинику, там стали подозревать остеохондроз, меня отправили в хирургическое отделение. Через две недели сказали делать МРТ, и прямо на процедуре у меня отказали ноги, я не мог пошевелиться, встать. Врачи ГКБ №1 выявили межпозвоночную грыжу в шее размерами с пульку и быстро направили в НИИТО, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Сарычев.

Грыжа находилась в шее, она придавила спинной мозг, полностью лишив Виталия сил. Программист не мог встать, пошевелить рукой, позаботиться о себе. На операцию его везли уже на каталке.

— Между 5 и 6 позвонком мы удалили грыжу, выполнили декомпрессию и на финальном этапе установили фиксирующее устройство из титанового сплава. Целью такой хирургии является сращение позвонков между собой, каждый этап очень ответственен, — рассказал Алексей Пелеганчук, заведующий отделением нейроортопедии НИИТО имени Я.Л. Цивьяна.

Его коллега, врач-нейрохирург Илья Исаков, отметил, что удаление межпозвоночной грыжи — довольно частая операция, но настолько тяжёлых случаев всего два-три из сотни за год. Самое важное — провести её своевременно, счёт идёт на дни. После самой операции нужна интенсивная реабилитация, чтобы восстановить связь головного мозга с конечностями.

Виталий после выписки попал на реабилитацию в бердский санаторий «Парус», где буквально заново учился ходить. Через полгода мужчина своим ходом вернулся к врачам и крепко пожал руку.

— Главное, что я могу сам ходить без тросточки, обслуживать себя в быту, работать удалённо. Есть остаточные явления онемения, но полное восстановление займёт до полутора лет, я прошёл треть пути, — говорит Виталий Сарычев. — Когда ты парализован и без сил, по-настоящему страшно потерять себя. Спасибо хирургам, реабилитологам и моей жене, которая всегда была рядом.

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