В Улан-Удэ начали готовиться к 80-летию Великой Победы. Сегодня в мэрии прошло заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 80-летия Победы в ВОВ.

- Наша первостепенная задача - провести это значимое мероприятие на самом высоком уровне. День Победы - это народный праздник и в этом году особенно важно привлечь как можно больше горожан на наши мероприятия. Мы их проводим в дань уважения тем, кто ковал победу на фронте и в тылу, а также для патриотического воспитания нашей молодежи, - отметила заместитель мэра - председатель комитета по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ Светлана Трифонова.

В городе пройдет более 50 культурных мероприятий: от концертных программ и акций до митингов и экскурсий, 18 спортивных мероприятий для всех возрастов; более 30 мероприятий для школьников и малышей.

Во всех городских парках пройдут праздничные мероприятия.

Фото: Номер один