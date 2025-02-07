Общество 07.02.2025 в 17:24

Житель Бурятии заработал 700 тысяч ничего не делая

Фиктивное трудоустройство обеспечило его стабильной зарплатой
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии заработал 700 тысяч ничего не делая

Четыре года житель Бурятии числился работником детского сада и получал зарплату ничего не делая. Конец его счастью, а вместе с ним и беспечному заработку, положила местная прокуратура.

Прокуратура Мухоршибирского района провела проверку законности расходования бюджетных средств в одном из детских садов района и по факту фиктивного трудоустройства рабочего возбудила уголовное дело.

- Проверка показала, что в 2016 году на работу в детсад по документам был трудоустроен рабочий по обслуживанию здания. Фактически трудовую функцию мужчина не выполнял, однако согласно бухгалтерской документации за невыполненную работу в период с 2016 года по 2020 год он получил вознаграждение в размере около 700 тысяч рублей, - пояснили в прокуратуре.

По факту мошенничества, совершенном в крупном размере и служебного подлога возбуждено уголовное дело. Его расследование находится на контроле прокуратуры.

Фото: loon.site

 

Теги
мошенничество зарплата доход детский сад

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