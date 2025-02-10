Общество 10.02.2025 в 10:41

В Бурятии стоматологам готовы платить до 700 тысяч рублей

Однако спрос на этих специалистов в республике немного снизился
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стоматологам готовы платить до 700 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»
Аналитики hh.ru выяснили, как изменился спрос на стоматологов в Бурятии в 2024 году и сколько они могут зарабатывать.

Как сообщили в пресс-службе компании, за весь 2024 год в Бурятии было открыто более 100 вакансий для врачей-стоматологов. Это на 5% меньше, чем годом ранее. В целом по стране за тот же период спрос на данных специалистов вырос на 17%.

Медиана заработных плат, которые работодатели готовы платить местным стоматологам, составила 100 тыс. рублей, и по сравнению с 2023 годом эта сумма выросла на 25%, или на 20 тыс. рублей.

Кроме того, предлагаемые стоматологам зарплаты выгодно отличаются от коллег «по цеху». Специалисты с квалификацией врача в 2024 году могли рассчитывать на зарплату в 90 тыс. рублей в среднем, т. е. на 10 тыс. рублей меньше, чем у их коллег-дантистов.

В начале 2025 года максимально высокий уровень предлагаемых зарплат для зубных врачей в Бурятии зафиксирован в вакансии стоматолога хирурга-имплантолога (700 тыс. рублей до вычета налогов). Чтобы претендовать на эту работу, кандидату нужно иметь опыт работы от 3 лет после ординатуры.
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