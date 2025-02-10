Общество 10.02.2025 в 10:47

Житель Таксимо в Бурятии пожаловался на весну в квартире

Термометр в его жилище застыл на отметке +8 градусов
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Текст: Елена Кокорина
Житель Таксимо в Бурятии пожаловался на весну в квартире

   Житель поселка Таксимо в Бурятии был вынужден обратиться в прокуратуру с жалобой на местных «тепловиков». Температура в его квартире была такая же, как весной на улице, и держалась на отметке всего +8 градусов.

         - При проведении проверки дома по улице Белорусская, 22 было установлено, что комнатах температура не превышала +8 градусов, а температура теплоносителя в тепловом узле была значительно меньше установленной температурным графиком. Акт несоответствия был составлен в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации. Качественное теплоснабжение было восстановлено, также проведен перерасчет начислений для жителей дома. Директору организации назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей, - рассказали в Госстройжилнадзоре республики.

    Согласно законодательству муниципальные образования должны проводить ряд мероприятий, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения в отопительный период. Наравне с ресурсниками и управляющими организациями они обязаны круглосуточно принимать, рассматривать обращения потребителей и в течение суток давать ответ, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site

 

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