Житель Таксимо в Бурятии пожаловался на весну в квартире

Житель поселка Таксимо в Бурятии был вынужден обратиться в прокуратуру с жалобой на местных «тепловиков». Температура в его квартире была такая же, как весной на улице, и держалась на отметке всего +8 градусов.

- При проведении проверки дома по улице Белорусская, 22 было установлено, что комнатах температура не превышала +8 градусов, а температура теплоносителя в тепловом узле была значительно меньше установленной температурным графиком. Акт несоответствия был составлен в присутствии представителей ресурсоснабжающей организации. Качественное теплоснабжение было восстановлено, также проведен перерасчет начислений для жителей дома. Директору организации назначен штраф в сумме 10 тысяч рублей, - рассказали в Госстройжилнадзоре республики.

Согласно законодательству муниципальные образования должны проводить ряд мероприятий, чтобы обеспечить надежность теплоснабжения в отопительный период. Наравне с ресурсниками и управляющими организациями они обязаны круглосуточно принимать, рассматривать обращения потребителей и в течение суток давать ответ, добавили в ведомстве.

Фото: loon.site