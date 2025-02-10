В Бурятии увеличили материнский капитал на 9,5 процентов

У 33 тысяч семей Бурятии, которые еще полностью не распорядились материнским капиталом, его остаток с февраля увеличен на 9,5%.

- С 1 февраля 2025 года отделение СФР по республике Бурятия увеличило материнский (семейный) капитал на 9,5% исходя из индекса роста потребительских цен за прошедший год. На первого ребенка сумма материнского капитала выросла на 59 886 рублей и составила 690 266 рублей. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще ни разу не пользовались средствами сертификата, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

Для родителей, которые получили материнский капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объем господдержки дополнительно увеличивается на 221 895 рублей.

Семьям, в которых второй ребенок (а также третий и любой последующий) появился с 2020 года, если до его появления права на материнский капитал не было, сумма материнского капитала составляет 912 162 рубля.

Если семья использовала материнский капитал частично, его остаток также проиндексирован. Если сумма остатка составляет до 10 тысяч рублей, то его можно получить единовременной выплатой.

Узнать сумму неизрасходованных средств можно на портале Госуслуг, заказав выписку об остатке материнского капитала.

Помимо маткапитала, отделение СФР по Бурятии проиндексировало на 9,5% размеры еще ряда выплат и пособий семьям с детьми, а именно:

- пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, увеличено до 21 069 рублей;

- единовременное пособие при рождении ребенка – 32 330 рублей по Республике и 35 024 рублей для жителей северных районов;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в том числе по частичной мобилизации – 51 198 рублей по Республике и 55 464 рублей для жителей северных районов;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 21 942 рублей по Республике и 23 770 рублей для жителей северных районов;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим – 12 124 рублей по республике и 13 134 рублей для жителей северных районов.

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью – 32 330 рублей по Республике и 35 024 рублей для жителей северных районов. В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и/или сестрами, пособие на каждого такого ребенка теперь составляет 247 027 рублей по Республике и 267 613 рублей для жителей северных районов.

Более подробную информацию можно получить в едином контакт-центре СФР по номеру телефона 8-800-100-00-01 (работает круглосуточно, без выходных) или в официальных аккаунтах Отделения СФР по Республике Бурятия в социальных сетях:

Фото: loon.site