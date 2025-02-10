Общество 10.02.2025 в 11:50

В Бурятии за январь проверили более 500 большегрузов и автобусов

Водители не проходят медосмотр, нарушают правила перевозки грузов, не имеют техосмотра
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии за январь проверили более 500 большегрузов и автобусов

В Бурятии за январь проверили более 500 большегрузов и автобусов. Водители не проходят предрейсовый медосмотр, нарушают правила перевозки грузов, не проводят регулярно техосмотр транспортных средств. Контроль проводится территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Бурятии МТУ Ространснадзора по ДФО.


- В ходе проведения рейда на стационарных постах в январе 2025 года сотрудниками территориального отдела проверено более 500 транспортных средств, составлен 81 акт постоянного рейда. К ответственности привлечено 269 водителей, по 105 нарушениям возбуждены дела об административных нарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, - сообщили в ТОГАДН по Бурятии.

Водители большегрузов и автобусов часто нарушают режим труда и отдыха, не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не проводят техосмотры транспортных средств. Также они нарушают правила перевозки опасных грузов, у них отсутствует тахограф, нарушен порядок заполнения путевых листов.

Кроме того, у водителей отсутствуют свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика.

 

Фото: МТУ Ространснадзора по ДФО

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МТУ Ространснадзор транспорт Бурятия

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