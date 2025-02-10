В Бурятии за январь проверили более 500 большегрузов и автобусов. Водители не проходят предрейсовый медосмотр, нарушают правила перевозки грузов, не проводят регулярно техосмотр транспортных средств. Контроль проводится территориальным отделом государственного автодорожного надзора по Бурятии МТУ Ространснадзора по ДФО.





- В ходе проведения рейда на стационарных постах в январе 2025 года сотрудниками территориального отдела проверено более 500 транспортных средств, составлен 81 акт постоянного рейда. К ответственности привлечено 269 водителей, по 105 нарушениям возбуждены дела об административных нарушениях в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, - сообщили в ТОГАДН по Бурятии.

Водители большегрузов и автобусов часто нарушают режим труда и отдыха, не проходят предрейсовые медицинские осмотры, не проводят техосмотры транспортных средств. Также они нарушают правила перевозки опасных грузов, у них отсутствует тахограф, нарушен порядок заполнения путевых листов.

Кроме того, у водителей отсутствуют свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика.

Фото: МТУ Ространснадзора по ДФО