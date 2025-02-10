Победы большие и малые

- Он полностью завершил свою работу, и задачи по нему максимально выполнены. За шесть лет - с 2019 года по 2024-й - построено более 80 объектов: 58 ФАПов и 18 врачебных амбулаторий в районах республики и г. Улан-Удэ. Построены поликлиника и стационар онкологического диспансера, начал свою работу Центр ядерной медицины, открыли свои двери 9 новых поликлиник, студенты республиканского медицинского колледжа начали учиться в новом современном учебном корпусе на ул. Ботанической. Приобретено 143 машины скорой медицинский помощи, 348 единиц санитарного транспорта, 46 единиц передвижных мобильных комплексов и более 3000 единиц современного медицинского оборудования, в том числе ангиограф, МРТ, КТ, рентген и УЗИ-аппараты.





- Мы, конечно, грубо считаем, что 60% у нас возвращается, кто в армию уходит, кто в декрет, кто дальше поступает. Но все, кто приходит, они попадают под наставничество. Это передача накопленного опыта всеми предыдущими нашими настоящими поколениями врачей - вот главная задача сейчас. Потому что новое поколение должно сохранить все традиции.





- Радует, что Буддийский форум дал развитие традиционной медицине. Мы открыли вместе с БГУ Институт традиционной медицины. Нам удалось за прошлый год наладить коммуникации с китайскими, монгольскими врачами. В этом году в марте пройдет большой международный форум, куда съедутся специалисты, академики, профессора. Я считаю, что Бурятия - это регион, который должен стать главным в развитии восточной медицины в стране. И мы еще больше будем об этом говорить, потому что у нас исполнилось 100 лет БНЦ СО РАН, более 200 диссертаций защищено по теме традиционной медицины, хранятся уникальные восточные рукописи в ИМБИТ. Все это для передачи знаний для всех регионов России. Будут большие мастер-классы. Традиционная медицина, ее достижения дают огромные возможности для активного долголетия и здоровья здоровых.





В 2025 году исполняется пять лет, как Евгения Лудупова стала министром здравоохранения Бурятии. Первая пятилетка позади. Наша редакция всегда уделяла пристальное внимание здравоохранению Бурятии, поднимала на поверхность проблемы, раскрывала подробности сложных спорных случаев, рассказывала и о самоотверженных медиках, об уникальных операциях, в общем, за пять лет накопился огромный архив публикаций. И сегодня мы решили встретиться с Евгенией Лудуповой, но не для того, чтобы подвести итоги пятилетки, на перечисление которых и всей газеты не хватит, а узнать, что дальше. Куда движется медицина в Бурятии и какие направления станут приоритетными, что нужно подтянуть, а чем можно похвастать с профессиональной высоты? Вырвать время у министра для обстоятельного разговора оказалось не так просто, но оно нашлось - в субботу в 08:00 в рабочем кабинете и всего на один час.- По воскресеньям. Я стараюсь освободить один день, провожу его с родными. У нас активный отдых. Сегодня важно и нужно чаще двигаться, больше бывать на свежем воздухе.- У нас сегодня одна из главных целей - это профилактика хронических неинфекционных заболеваний среди всех жителей Бурятии. На мой взгляд, скоро наступит переломный момент. Люди должны научиться предотвращать болезни, выявлять их на ранних стадиях и эффективно бороться с ними, пока недуг не успел развиться.- Сейчас самый главный план - это переход в большой национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». И буквально с первого январского рабочего дня мы начали работу. Этот масштабный национальный проект включает 11 ключевых направлений, которые реализуются в рамках федеральных проектов.Я очень воодушевлена новыми национальными проектами. Президент поставил перед нами задачу - к 2030 году средняя продолжительность жизни в России должна составить 78 лет. Мне очень импонирует акцент, который сделан при разработке этого национального проекта. Речь идет не просто о долголетии, а о долгой и активной жизни. Новый нацпроект направлен на достижение здоровой и полноценной жизни. Сейчас в России продолжительность активного периода жизни составляет около 60 лет, а мы стремимся увеличить этот показатель до 68 лет.- Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из ключевых направлений нашей работы. К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из основных причин смертности в России, включая инфаркты и инсульты. Это вызывает серьезную озабоченность. Однако благодаря предпринятым мерам нам удалось добиться значительного улучшения ситуации и достичь целевых показателей, установленных нашими федеральными коллегами.- В настоящее время активно развиваются сосудистые центры в РКБ им. Н. А. Семашко, РК БСМП им. В. В. Ангапова, Гусиноозерской ЦРБ, проводятся масштабные профилактические осмотры и диспансеризация населения. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда пациенты могут не ощущать симптомов.Люди стали более ответственно относиться к своему здоровью. Даже в новогодние праздники я заметила, что все больше людей выбирают активный отдых и занимаются физкультурой.Это является положительным результатом проведенной работы. Важно продолжать профилактические мероприятия и повышать осведомленность населения о важности заботы о своем здоровье.- Их количество традиционно занимает лидирующее место среди обращений в медицинские организации в праздники, но в этом году отмечается небольшое снижение.- Конечно же, борьба с онкологическими заболеваниями. Сейчас в рамках вот этого нового большого дела у нас будет значительно усилена работа по раннему выявлению онкологии. Здесь мы все знаем, что счет идет на дни, и крайне важно так настроить процесс определения болезни, чтобы как можно больше времени у нас было на спасение пациента, на постановку более точного диагноза.- И на нее в том числе. Это даже не надежда, а задача, которую мы должны усилить. Сегодня мы запускаем проект «Здоровье для каждого», чтобы вдохновить людей на осознанный выбор здорового образа жизни и помочь им стать частью большого сообщества единомышленников. Людей, приходящих на профилактические осмотры, на диспансеризацию, должно быть больше. Здесь посыл заключен и ко всем гражданам. Медицинские работники ответственны и за различные школы здоровья, в том числе школы сахарного диабета. Сахарный диабет - это серьезное заболевание, требующее особого внимания. Для борьбы с ним появился федеральный проект, который особенно важен в нашей республике.- Знаете, я всегда вспоминаю цифры. В 2007 году, когда переехала в город из Северобайкальского района, у нас было 10 тыс. больных сахарным диабетом. Прошло 17 лет, и сейчас у нас уже 40 тыс. больных диабетом. Понятно, почему число это у нас растет. Здесь и привычки, к сожалению, нездоровые, повышенный вес, неправильное питание, мы все равно никак еще не можем встать на эти рельсы и, к сожалению, видим, что сахарный диабет становится основой для серьезных сосудистых заболеваний.Нас беспокоят вопросы деменции. Она становится очень актуальной.- Прямо сейчас сама предметно изучаю литературу, смотрю мировую литературу. Оказывается, есть даже мировое сообщество, которое формирует ассоциацию по борьбе с деменцией. Все самые лучшие умы собраны, и они прямо рекомендуют менять, в первую очередь, жизненные устои, порядки, жизненные привычки. И выявлено не больше 10% людей с деменцией - это генетические наследственные причины. А в основном это сосудистая деменция.- Нет, это связано с тем, насколько запущены многолетние заболевания. Артериальная гипертензия, сахарный диабет и другие болезни приводят к тому, что возникает атеросклероз сосудов, они сужаются, и развивается недостаток питания клеток мозга, отсюда уже формируются глубокие поражения. Поэтому вопросы активного долголетия, я думаю, ставятся во главу.- Нет, конечно. Мы сейчас провели огромную работу по учету материально-технического состояния больниц и поликлиник. Кстати, до 30 декабря министерство работало даже по ночам, жили по московскому времени, чтобы подписать все соглашения, определить и принять все параметры. Сейчас же все на цифровой платформе. Поэтому проведена колоссальная работа всеми нашими поликлиниками, больницами, чтобы каждый объект поставить на учет.- Это все здания, помещения. Оценить, в каком они состоянии, какие из них требуют ремонта, где он нужен капитальный, а где косметический. Такая большая инвентаризация, но по всем требованиям, с учетом четкой геолокации. Вносили все в специальную программу. В Минздраве России, нажимая кнопку на любой населенный пункт, видят, сколько населения, какое расстояние до медучреждения. В основе заложено территориальное планирование с учетом численности населения и расстояний.- И мы постоянно ищем решение. Сейчас мы вступили в еще один новый национальный проект «Производительность труда». По нему мы уже второй год работаем над тем, как в поликлиниках оптимизировать потоки. Я очень надеюсь, что наши граждане видят результаты. Мы каждый раз замеряем, и каждый месяц я вижу, какие у нас идут нагрузки.- Несомненно, и эта проблема остается. Очереди там, где не хватает специалистов. Но и здесь мы нашли способ, как разгрузить наших докторов, и уже новую систему работы внедрили. Это передача функций, несвойственных врачу. То есть некоторые задачи перешли от врача к нашим медицинским средним работникам, администраторам. Пациенты обратили, наверное, внимание, что выделены отдельно у нас фельдшеры, которые выписывают льготные лекарственные препараты, проводят диспансерный осмотр.- Я сейчас говорю о льготных препаратах тем, кто находится на длительной поддерживающей терапии. Здесь же выписки, справки, направления на анализы, оформление первичной документации, где не требуется врачебный осмотр. Функции обзвона, дозвона, перенаправления, разъяснения переданы администраторам. И это позволило значительно разгрузить наш медицинский персонал. Сейчас вся задача в том, чтобы врач занимался теми вопросами, которые требуют его профессиональной компетенции.- Всегда самая важная цель - это сохранение жизни наших земляков. И, конечно, большие задачи не решаются без кадров. Мы несколько лет работали на то, чтобы вырастить свои кадры, и в этом году ждем большого результата. Работу мы начали по поручению Алексея Самбуевича три года назад и в этом году ждем просто беспрецедентного прихода наших средних медицинских работников. У нас под 1000 человек выпускается всеми нашими колледжами, Северобайкальским филиалом.- В этом учебном году в государственную сеть пришли 224 врача. Впервые по итогам у нас положительный баланс +65 человек. Три года назад мы постоянно испытывали стресс из-за нехватки анестезиологов и реаниматологов. После пандемии ситуация стала еще сложнее: другие регионы переманивали наших врачей. Однако мы смогли изменить положение к лучшему - выделили дополнительный миллион по программе «Земский доктор» и начали строить дома для врачей.- Узкие специалисты дефицитных специальностей у нас получают еще 1 млн дополнительно к 2 млн рублей.- Есть дефицит. Я вижу, что жалобы идут, часто мне во «ВКонтакте» пишут, обращаются люди. Мы видим ежедневные жалобы. Естественно, не хватает узких специалистов в городе. Невролог, эндокринолог, лор-врачи у нас в топе дефицита данных специалистов.- Параллельно же большая поддержка государства идет. Это тоже сыграло значительную роль. В районах к основной зарплате врачам выплачивается плюс 50 тысяч, это постоянная выплата, хорошая добавка.- Мы оснастили все районы и городские поликлиники 348 машинами. В некоторых районах их количество достигло более десяти. Такого у нас еще не было.- У нас сейчас задача на ближайшие годы оснастить машинами наши специализированные учреждения, такие как Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко, ТЦМК, ССМП, противотуберкулезный диспансер, психоневрологический диспансер и др.- Раньше многие операции проводили в центральных больницах, но сегодня все изменилось. Новые правила, законы и жесткие требования сделали свое дело. Теперь больницам без соответствующей лицензии приходится отказываться от некоторых видов операций. Поэтому некоторые услуги теперь предоставляют только крупные медицинские центры. Сегодня особое внимание уделяется качеству оказания медицинских услуг.- Победы есть, и большие, и малые. В нескольких районах открыли поликлиники и больницы после капитального ремонта – в Закаменске, Прибайкалье, Джиде, а в Еравне - новую. Многим районам не видно, что делается в соседнем районе, но в целом для республики это существенно. В 105 микрорайоне у нас строится большая поликлиника. Этот проект практически за год подняли от технического плана до готового здания. Республика для этого взяла казначейский кредит, чтобы обеспечить нужды людей. Микрорайон стремительно растет. Ранее мы открыли детскую поликлинику в спортивном центре «Патриот». А что было раньше? Амбулатория, которая размещалась в четырехкомнатной квартире. Очень много, казалось бы, небольших достижений, но вкупе это колоссальный объем работы.- Есть. Мы начали делать больше трансплантаций. Ранее таких операций у нас не было. Семь лет назад такие операции были мечтой для наших хирургов, мы только просто смотрели на коллег из Москвы. Так же и с кардиохирургией - сейчас делаем такие операции, на которые раньше отправляли по квотам в крупные города.- Да, первые 2,5 года это беспрецедентная борьба с ковидом. Честно признаюсь, что когда смотрела фильм «2020», слезы бежали сами, особенно от горечи потерь… Все, что у нас сейчас есть, все успехи - все держится на наших кадрах. И, наверное, один из главных результатов нашей работы - это подготовка кадров, как средних медработников, так и врачей, и организаторов здравоохранения. Создание команды единомышленников еще продолжается. Я активно продвигаю школу кадрового управленческого резерва, сейчас мы объявили четвертый набор, за четыре года работы школу прошли 184 курсанта, стали главными врачами 18 человек! Главное - это команда единомышленников, это наши эксперты-наставники, которые передают опыт молодым. Мы много проводим мероприятий по поддержке молодых специалистов, постоянные различные школы, такие как школа кадрового резерва, школа терапевта, в этом году летом пройдет уже пятый форум молодых специалистов российского масштаба при поддержке Минздрава РФ. В 2023 году создана базовая кафедра последипломного образования ИГМУ, где обучаем ординаторов по 22 специальностям, на сегодня обучается 97 ординаторов, 3 аспиранта, я сама являюсь завкафедрой, профессором. Это дает возможность обучаться нашим докторам у нас в городе на базах наших МО.- Спасибо.Хотелось еще о многом расспросить, и о достижениях, и о врачах, которые совершили невероятные подвиги внутри профессии, и о планах на ближайшие месяцы, а также о том, как опыт Бурятии перенимают другие регионы России, но час быстро пролетел, и пришлось отпустить министра на очередную ВКС со специалистами. Суббота - рабочий день.Фото: Минздрав Бурятии