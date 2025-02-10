Сыну погибшей на производстве улан-удэнки выплатят миллион

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ добилась увеличения выплаты компенсации морального вреда сыну погибшей на производстве женщины. По первому решению суда она составляла 500 тысяч рублей, но прокурор настоял на ее двукратном увеличении.

Проверка по факту несчастного случая на производстве установила, что в июле 2023 года женщина, работавшая в частной охранной организации, находилась на ночной смене в здании образовательного учреждения.

- Работодатель не обеспечил безопасность труда сотрудника, в результате чего на нее упала металлическая дверь, которая была снята на время ремонта с петель и прислонена к стене. От полученных повреждений пострадавшая скончалась. Прокурор в интересах сына погибшей в суд направил исковое заявление о взыскании с организации компенсации морального вреда, который был удовлетворен на сумму 500 тыс. рублей. Не согласившись с данным решением, прокуратура его обжаловала. Судом апелляционной инстанции размер компенсации был увеличен до 1 млн рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

Фото: loon.site