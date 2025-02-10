Общество 10.02.2025 в 12:38

В Бурятии на смену аномальному холоду придет аномальное тепло

Это произойдет в середине недели
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на смену аномальному холоду придет аномальное тепло
Фото: архив «Номер один»
Гидрометцентр Бурятии обнародовал прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода, местами пройдет снег различной интенсивности.

В начале и в конце недели ночные температуры в большинстве районов составят -20, -25, по востоку и юго-западу до -30, по северо-востоку до -33, -39 градусов. Днем будет -11, -16, по крайнему северу -19, -24 градуса.

В середине недели ожидается аномально-теплая погода. Температура воздуха повысится на 5-10 градусов.
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